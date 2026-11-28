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Wann ist Anstoß bei Sturm Graz gegen WSG Tirol?

Sturm Graz empfängt WSG Tirol in der österreichischen Bundesliga. Gespielt wird im Graz-Liebenau Stadium in Graz.

Für Sturm kommt die Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Das Team von Fabio Ingolitsch hat zuletzt vier Pflichtspiele in Folge verloren.

Zuletzt unterlag Sturm in der Europa League bei Hoffenheim mit 1:3. Davor hatte es in der Liga ein 0:1 gegen Altach gegeben.

WSG Tirol reist mit gemischter Bilanz an. Die Mannschaft von Philipp Semlic verlor zuletzt 0:1 gegen Austria Lustenau.

In der Tabelle liegt Sturm auf Rang fünf, Tirol auf Rang neun. Die Statistik der Duelle spricht bisher für die Gäste, die in der Vorsaison und im August nicht verloren haben.

Wie ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr im Folgenden.

Was war zuletzt bei Sturm Graz und WSG Tirol los?

Sturm Graz holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen kein einziges Mal drei Punkte und steht bei einer Bilanz von 0 Siegen, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen. Zuletzt gab es in der Europa League ein 1:3 bei Hoffenheim. Davor verlor Sturm 0:1 gegen Altach und 3:4 gegen RB Salzburg. Insgesamt erzielte Sturm sieben Tore und kassierte zwölf.

WSG Tirol steht in den jüngsten fünf Pflichtspielen bei 1 Sieg, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Zuletzt unterlag Tirol Austria Lustenau mit 0:1. Davor trennte sich die Mannschaft 1:1 von Austria Wien.

Mit welchen Aufstellungen spielen Sturm Graz und WSG Tirol?

In welcher Form sind Sturm Graz und WSG Tirol?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Sturm Graz und WSG Tirol in der Tabelle?