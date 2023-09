Stürmer für die DFB-Elf: Lothar Matthäus nennt überraschenden Kandidaten

Die Besetzung der Mittelstürmerposition wird beim DFB seit Jahren diskutiert. Von der Idee, Robert Glatzel ins Boot zu holen, hält Matthäus nichts.

WAS IST PASSIERT? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich für eine Nominierung von Union Berlins Stürmer Kevin Behrens für die deutsche Nationalmannschaft ausgesprochen. Ihn sieht er stärker als HSV-Angreifer Robert Glatzel, der auch immer wieder als Kandidat für die DFB-Elf gehandelt wird.

WAS WURDE GESAGT? "Nichts gegen Glatzel. Er macht seinen Job super und trifft zuverlässig. Aber es ist die 2. Liga", stellte der 62-Jährige gegenüber BILD klar und meinte mit Blick auf den designierten Bundestrainer: "Wenn Julian Nagelsmann überhaupt mit einer echten 9 spielen will, dann ist für mich (Niclas) Füllkrug gesetzt. Er hat bewiesen, dass er in der Nationalelf treffen kann, er spielt Champions League. Wie auch Behrens von Union, den ich als Back-up sehen würde. Und als Dritten (Serge) Gnabry."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kevin Behrens war bislang noch nicht für die DFB-Elf nominiert. Der 32-Jährige legte bei Union allerdings einen starken Saisonstart hin und erzielte in sechs Spielen vier Tore. Dazu lieferte er noch eine Vorlage.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das DFB-Team spielte in den vergangenen Jahren nur selten mit einem klassischen Strafraumstürmer. Joachim Löw und Hansi Flick setzten lieber auf Angreifer wie Kai Havertz, Timo Werner oder Serge Gnabry - dies stieß häufig auf Kritik.

Ex-ZDF-Kommentator Béla Réthy sieht auf dieser Position Handlungsbedarf und brachte im Podcast "kicker meets DAZN" eben HSV-Torjäger Glatzel ins Gespräch. "Glatzel ist ein Mittelstürmer mit sensationeller Körperbeherrschung und technisch gut. Er spielt halt zweite Liga – so what?", meinte der 66-Jährige.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty