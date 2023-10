Der Verteidiger der Reds entging nur knapp einen schweren Unfall.

WAS IST PASSIERT? Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold ist nur knapp einem schrecklichen Unfall entgangen.

Am gestrigen Freitag krachte ein zwölf Meter hoher Strommast unmittelbar vor dem Reds-Verteidiger auf die Straße, als sich dieser in seinem Auto auf einem nassen Feldweg in der Nähe von Knutsford (gut 30 Kilometer östlich von Liverpool) befand.

Alexander-Arnold krachte zwar in einen vorausfahrenden Range Rover, ein folgenschwerer Unfall konnte aber verhindert werden. Die beteiligten Fahrer kamen ohne Verletzungen davon.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auslöser des Unfalls war Sturm "Babet", welcher in den letzten Tagen Teile Großbritanniens mit starkem Wind und heftigen Regenfällen heimgesucht und drei Todesopfer gefordert sowie umfangreiche Überschwemmungen und Schäden verursacht hatte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Beim Heimspiel des FC Liverpool gegen den FC Everton (2:0) stand der Verteidiger bereits wieder in der Startelf. Mit dem Sieg über den Lokalrivalen übernahmen die Reds kurzzeitig sogar die Tabellenführung.