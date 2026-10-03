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Cristiano Ronaldo Portugalgetty
Marko Brkic

Streit um Cristiano Ronaldo bei Portugal droht zu eskalieren: Nun schaltet sich angeblich sogar die Politik ein

UEFA Nations League A
Portugal - Norwegen
Portugal
Norwegen
C. Ronaldo

Der Streit zwischen Cristiano Ronaldo auf der einen sowie der portugiesischen Nationalmannschaft und Trainer Jorge Jesus auf der anderen Seite geht in die nächste Runde.

Der 41-Jährige hatte das Teamcamp der Selecao am Mittwoch freiwillig verlassen. Nun sorgte Ronaldo jedoch erneut für Gesprächsstoff: Er likte einen Instagram-Beitrag, der sich nicht nur gegen Jesus, sondern auch gegen seine eigenen Mitspieler in der Nationalmannschaft richtete.

In dem Beitrag kritisierte der Brasilianer und ehemalige Juventus-Profi Felipe Melo gegenüber Sport TV den aus seiner Sicht respektlosen Umgang mit dem portugiesischen Superstar. "Es gibt einen großen Unterschied darin, wie die Portugiesen Cristiano Ronaldo behandeln und wie die Argentinier Lionel Messi behandeln", sagte Melo.

Was hat Felipe Melo zum Streit zwischen Ronaldo und Jesus gesagt?

Anschließend richtete der 43-Jährige den Blick auf Ronaldos Verhältnis zu seinen Mitspielern - und zog dabei einen bemerkenswerten Vergleich zu den Gegnern: "Aber ich sehe auch bei den Gegnern mehr Respekt gegenüber Ronaldo als bei seinen eigenen Mitspielern. Habt ihr den Napoli-Spieler gesehen (Höjlund, Anm. d. Red.), der gestern getroffen hat? Er wurde unglaublich wütend und hat Jorge Jesus sogar weggestoßen."

Seine Kritik an Ronaldos Teamkollegen verschärfte der ehemalige brasilianische Nationalspieler daraufhin noch einmal: "Ich sehe bei ihm mehr Respekt als bei Ronaldos eigenen Nationalmannschaftskollegen. Dort kommt niemand auch nur annähernd an ihn heran, niemand spielt auch nur in derselben Liga wie Cristiano", erklärte. Man könne "den besten Spieler der Geschichte nicht einfach gehen lassen."

Dann nahm Melo auch Jesus direkt ins Visier. "Er ist einer der besten Spieler aller Zeiten und Portugals bester Spieler. Das ist unmöglich. Um es ganz klar zu sagen: Zwischen Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus stehe ich absolut auf der Seite von Cristiano", sagte er. Gleichzeitig ließ der Brasilianer eine Hintertür offen: "Aber wenn man mir morgen beweist, dass er respektlos war, dass alles geplant und abgesprochen war und dass er von sich aus gegangen ist, dann werde ich der Erste sein, der zugibt, dass ich mich geirrt habe."

Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27Getty Images

Auslöser des Streits war Ronaldos Nichtberücksichtigung gegen Norwegen. Beim 4:2-Erfolg der Portugiesen am Sonntag saß der Superstar über die komplette Spielzeit auf der Bank, nachdem er wenige Tage zuvor gegen Wales noch als Kapitän auf dem Platz gestanden hatte. Offenbar fühlte sich Ronaldo dadurch brüskiert und zog daraus Konsequenzen.

Über Instagram erklärte der 41-Jährige anschließend selbst seinen Schritt. "Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Teamcamp zu verlassen", schrieb Ronaldo. Zu den genauen Gründen wolle er sich zu einem "richtigen Zeitpunkt" äußern.

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits am nächsten Tag übernahm Rafael Leao Ronaldos ikonische Rückennummer sieben. Auch abseits des Platzes verschärfte sich die Debatte. Besonders Ronaldos Schwester Elma Aveiro und Moderator Piers Morgan stellten sich öffentlich gegen Jesus. Morgan bezeichnete den Trainer dabei sogar als "arrogantes Arschloch".

Ronaldo-Streit eskaliert: Jetzt schaltet sich sogar die Politik ein

Welche Dimension der Streit inzwischen erreicht hat, zeigt ein Bericht der portugiesischen Sportzeitung Record. Demnach soll sich mittlerweile sogar die Politik eingeschaltet haben, um eine schnelle Lösung herbeizuführen. Verbandspräsident Pedro Proenca stehe unter Druck, den Konflikt zwischen Ronaldo und Jesus zu entschärfen, heißt es.

Auf Anordnung des portugiesischen Parlaments soll der portugiesische Fußballverband FPF deshalb ein klärendes Gespräch zwischen Jesus und Ronaldo organisieren. Die Aussprache ist dem Bericht zufolge bereits für die kommende Woche vorgesehen.

Hintergrund seien demnach auch Sorgen mit Blick auf die WM 2030. Portugal ist gemeinsam mit Spanien und Marokko Co-Gastgeber. Ronaldos Rückzug könnte aus Sicht der Verantwortlichen die Vorbereitungen und die öffentliche Wahrnehmung des Turniers belasten. Der Superstar war als prominentes Gesicht und wichtiger Botschafter für die WM eingeplant.

Am Sonntag treffen die Portugiesen ohne ihren Rekordspieler erneut auf Norwegen und wollen dabei den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel der Nations League einfahren.

Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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