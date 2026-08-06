Der FC Barcelona lässt im Poker um Atletico Madrids Julian Alvarez nicht locker und will angeblich mithilfe der Berater des Argentiniers den Transfer doch noch erzwingen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Demnach plant Barca-Sportdirektor Deco, mit den Alvarez-Beratern eine Strategie festzulegen, damit der Deal doch noch abgeschlossen werden kann. Dem Bericht zufolge besteht die größte Hoffnung der Katalanen darin, dass Alvarez selbst den Atletico-Verantwortlichen in aller Deutlichkeit vermittelt, dass er nicht mehr in Madrid, sondern bei Barca spielen möchte.

Die Colchoneros zeigten sich bislang überhaupt nicht gesprächs- oder verhandlungsbereit. Sie lehnten ein erstes Angebot Barcelonas über 100 Millionen Euro genauso schnell ab wie die 150-Millionen-Euro-Offerte des Lokalrivalen Real für den Argentinier. Atletico pocht auf die 500 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel, die im Vertrag des Angreifers verankert ist - eine illusorische Bewertung, die weder Barca noch Real jemals akzeptieren werden.

Bewegung in die festgefahrene Situation soll nun dadurch kommen, dass Alvarez selbst mit Nachdruck darstellt, dass er unbedingt zu seinem Traumklub Barcelona gehen möchte. Das hatte er schon während der Weltmeisterschaft offen kommuniziert: "Ich habe mit Leuten bei Atletico gesprochen. Ich denke, das Beste für alle Beteiligten ist, dass ich gehe. Ich will mir meinen Traum erfüllen", sagte er ESPN.

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Nach der Teilnahme mit Argentinien an der WM in den USA, Kanada und Mexiko und seinem verlängerten Urlaub wird Alvarez am 10. August in Madrid zurückerwartet. Ob er sich beim Team von Trainer Diego Simeone dann auch tatsächlich zurückmeldet oder ob er mit einem Streik, den Deco zusammen mit den Beratern abspricht, versucht, Atletico zum Einlenken zu zwingen, bleibt abzuwarten. Dem Bericht zufolge wird die nächste Woche im Poker um Julian Alvarez entscheidend sein.

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Denn der FC Barcelona könne auch nicht allzu lange auf den Argentinier warten. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski und den Transferabsichten von Ferran Torres benötigt Barca dringend Verstärkung für die Offensive, in der ein Neuner fehlen würde. Julian Alvarez wechselte erst vor einem Jahr für eine Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro von Manchester City zu Atletico.