Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasbourg gegen PSG wird am 17. Oktober 2026 um 11:15 Uhr EST und 15:15 Uhr GMT angepfiffen.

PSG nach holprigem Start gegen Strasbourg gefordert

PSG ist mit elf Punkten aus den ersten sechs Spielen insgesamt durchwachsen in die neue Ligue-1-Saison gestartet, hat aber seine letzten drei Partien gewonnen. Zuletzt gab es dank Toren von Lucas Beraldo, Kvichatskhelia und Maghnes Akliouche einen 3:1-Sieg gegen Le Mans. Dabei konnte PSG Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha und Desire Doue von der Bank bringen, um sich die drei Punkte zu sichern. Da nur drei Tage nach dieser Partie ein Heimspiel gegen Barcelona in der Champions League ansteht, dürfte Luis Enrique seine Mannschaft erneut kräftig umstellen.

Getty Images

Strasbourg zuletzt mit Rückschlägen

Strasbourg hat in der Ligue 1 zuletzt nacheinander gegen Nice und Paris FC verloren. Damit endete eine Serie von drei Spielen ohne Niederlage. Zu Hause ist die Mannschaft allerdings noch ungeschlagen. Der portugiesische Mittelfeldspieler Dario Essugo, der bei der Niederlage gegen Nice Strasbourgs Tor erzielte, musste in dieser Partie verletzt ausgewechselt werden.

Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

Strasbourg hat wettbewerbsübergreifend seit 20 Spielen nicht mehr zu null gespielt.

In den letzten fünf Ligue-1-Duellen zwischen diesen Mannschaften haben beide Teams getroffen.

PSG-Neuzugang Ferran Torres führt mit vier Toren die Torschützenliste der Ligue 1 an.

Dario Essugos Einsatz für die Gastgeber ist nach einer Verletzung gegen Nice fraglich.

Personal und Kader

Strasbourgs Cheftrainer Hugo Oliveira muss ohne Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure und Martial Godo planen, die allesamt verletzt ausfallen. Bei den Gastgebern sind derzeit keine Sperren verzeichnet. Weitere Informationen zur Kadersituation werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Paris Saint-Germain muss verletzungsbedingt auf Senny Mayulu verzichten. Die gute Nachricht aus dem PSG-Lager: Ousmane Dembélé und Nuno Mendes sind nach einer geplanten Ruhepause im Anschluss an ihre Länderspiele beide ins Training zurückgekehrt. Damit hat Enrique vor einer arbeitsreichen Woche mehr Optionen.

Form

Strasbourg hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte elf Gegentreffer. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Nice in der Ligue 1. Auch das vorherige Heimspiel in der Liga gegen Paris FC ging mit 1:2 verloren. Zuvor zeigte Strasbourg beim 2:6-Sieg gegen Troyes, welches Offensivpotenzial die Mannschaft an einem guten Tag hat. Zu dieser Serie gehört allerdings auch ein 1:1 gegen Monaco.

Paris Saint-Germain hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Die einzige Niederlage war ein 1:2 bei Monaco. Zuletzt gewann PSG in der Ligue 1 mit 3:1 gegen Le Mans. In diesem Zeitraum gelang auch ein 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League. In den fünf Partien erzielte PSG 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die Offensive trifft damit regelmäßig, auch wenn sich gelegentlich defensive Nachlässigkeiten eingeschlichen haben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Paris Saint-Germain gewann damals in der Ligue 1 auswärts bei Strasbourg mit 2:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen drei Siege für PSG und einer für Strasbourg zu Buche, eine Partie endete unentschieden. Dieses Remis gab es im Oktober 2025, als sich die Teams im Parc des Princes 3:3 trennten. Strasbourgs einziger Sieg in den erfassten Daten war ein 2:1-Heimerfolg im Mai 2025.

Tabelle

Als Tabellensechster der Ligue 1 läuft PSG der Spitzengruppe hinterher, statt selbst das Tempo vorzugeben. Punktverluste in dieser Partie wären für die Titelambitionen daher kostspielig. Strasbourg steht auf Platz elf und könnte mit einem guten Ergebnis von der Nähe zur oberen Tabellenhälfte profitieren. Nach zwei Liga-Niederlagen in Folge braucht die Mannschaft allerdings eine Reaktion.