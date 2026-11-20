So seht Ihr Straßburg gegen Brest mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Straßburg empfängt Brest im Stade de la Meinau zu einem Ligue-1-Spiel, das an beiden Enden der Tabelle von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Hugo Oliveira hat nur drei ihrer ersten zehn Ligaspiele gewonnen und steht auf Platz 13, zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen. Da der Druck auf den Trainer wächst, kann sich Straßburg eine Niederlage in diesem Spiel nicht leisten.

Zuletzt verlor Straßburg mit 1:3 gegen Toulouse und kassierte damit die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Ligaspielen. Der einzige Lichtblick war ein 5:1-Heimsieg gegen Auxerre Anfang November, der zeigte, wozu dieser Kader fähig ist.

Brest reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Julien Lachuer steht auf Platz neun und hat drei ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen, darunter ein 2:0 gegen Lyon und ein 2:0 auswärts bei Lorient.

Die Gäste trafen zuletzt auch regelmäßig: In ihren vergangenen fünf Ligue-1-Spielen erzielten sie elf Tore. Diese Offensivstärke wird eine Straßburger Abwehr auf die Probe stellen, die anfällig wirkte.

Auch Oliviers Zukunft beim Klub steht auf dem Prüfstand und verleiht der Partie im Stade de la Meinau zusätzliche Brisanz. Die Gastgeber brauchen ein Ergebnis, um den Druck zu verringern.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung von Straßburg gegen Brest, zur Anstoßzeit, zu den Mannschaftsnews und zur aktuellen Form.

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