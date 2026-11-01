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Frankreich Ligue 1
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Straßburg gegen Auxerre heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Straßburg - Auxerre
Straßburg
Auxerre
Frankreich Ligue 1

Alle Infos dazu, wie Ihr Straßburg gegen Auxerre heute live in der Ligue 1 sehen könnt.

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So seht Ihr Straßburg gegen Auxerre mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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  • Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht dazu in unserer Übersicht der internationalen Übertragungen oben nach).
  • Mit dem Server verbinden. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.
  • Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9
Stade de la Meinau

Straßburg empfängt Auxerre im Stade de la Meinau zu einem Ligue-1-Spiel, das in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist.

Das Team von Hugo Oliveira steckt in einer schwierigen Formphase und will seinen Abwärtstrend unbedingt stoppen: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte es nur einen Punkt. Im Stade de la Meinau wächst der Druck.

Auxerre reist mit mehr Selbstvertrauen nach Straßburg. Das Team von Will Still hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und geht mit Rückenwind in die Partie.

Straßburg steht in der Tabelle nahe an den Abstiegsplätzen, während Auxerre einen komfortablen Platz im Tabellenmittelfeld belegt. Aufgrund der unterschiedlichen Tabellenpositionen steht für die beiden Mannschaften in diesem Spiel jeweils etwas ganz anderes auf dem Spiel.

Eine lange Verletztenliste schränkt Oliveiras Möglichkeiten weiterhin ein. Die Gastgeber müssen mit ihrem dezimierten Kader Lösungen finden, um ihre Niederlagenserie zu beenden.

Auxerre könnte mit drei Punkten seine Position festigen und den Abstand zu den Mannschaften unter sich vergrößern, die derzeit Schwierigkeiten haben.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung dieses Ligue-1-Spiels wissen müsst, einschließlich Anstoßzeit, Personalnews und der jüngsten Form beider Teams.

Personalnews und Kader

Straßburg vs Auxerre Aufstellungen

4-2-3-1
Straßburg crest
Straßburg
STR
Aufstellung
Auxerre crest
Auxerre
AJA
3-4-2-1
Filip JörgensenFilip Jörgensenteam-logoIsmaël Doukouréteam-logoLucas HögsbergK. CoulibalyK. CoulibalyOsoOsoS. El MourabetS. El MourabetG. YassineG. YassineD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. Reynateam-logoM. GodoC. HarderC. HarderP. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoA. TuanzebeA. TuanzebeC. AkpaC. AkpaL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaF. OppegaardF. OppegaardKévin DanoisKévin DanoisD. NamasoD. NamasoR. FaivreR. FaivreC. ArcherC. Archer
Auxerre crest
Auxerre
AJA
4-2-3-1
Straßburg

Startelf

Auxerre

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Oliveira
  • W. Still
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