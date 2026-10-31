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So seht Ihr Straßburg gegen Auxerre mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo Geoblocking den Zugriff einschränken kann? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Deutschland DAZN

Besorgt Euch einen zuverlässigen VPN-Dienst . Wählt einen vertrauenswürdigen Anbieter eines VP-Dienstes (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen Anbieter eines VP-Dienstes (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht dazu in unserer Tabelle mit den internationalen Übertragungen oben nach).

. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht dazu in unserer Tabelle mit den internationalen Übertragungen oben nach). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Straßburg empfängt Auxerre im Stade de la Meinau zu einem Ligue-1-Spiel, das in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Hugo Oliveira steckt in einer schwierigen Phase und will den Abwärtstrend unbedingt stoppen: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte sie nur einen Punkt. Im Stade de la Meinau wächst der Druck.

Auxerre reist mit mehr Selbstvertrauen nach Straßburg. Die Mannschaft von Will Still hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und geht mit Rückenwind in diese Partie.

Straßburg steht in der Nähe der Abstiegsplätze, während Auxerre einen komfortablen Platz im Tabellenmittelfeld belegt. Aufgrund der unterschiedlichen Tabellenpositionen steht für beide Teams in diesem Spiel unterschiedlich viel auf dem Spiel.

Eine lange Verletztenliste schränkt Oliveiras Möglichkeiten weiterhin ein. Um die Niederlagenserie zu beenden, muss die Heimmannschaft mit ihrem ausgedünnten Kader Lösungen finden.

Mit drei Punkten könnte Auxerre seine Position festigen und den Abstand zu den schwächelnden Teams hinter sich vergrößern.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung dieses Ligue-1-Spiels, einschließlich Anstoßzeit, Mannschaftsnews und jüngster Form.

Mannschaftsnews und Kader