Straßburg vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Europa-League-Qualifikation

Europa-League-Qualifikation, Straßburg vs. Eintracht Frankfurt. Goal verrät Euch, wie Ihr das SGE-Spiel live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt will die Europa League. Doch erst einmal steht das Hinspiel der Qualifikation auswärts bei Racing Straßburg auf dem Programm. Anpfiff der Partie ist am heutigen Donnerstagabend um 20.30 Uhr im Stade de la Meinau.

Es geht gegen - die letzte Hürde vor der Gruppenphase der . will die beiden Spiele gegen die Franzosen ebenso erfolgreich gestalten wie die Partien der vorangegangenen Runde. Eintracht Frankfurt zog über Flora Tallinn sowie den FC Vaduz in die EL-Playoffs ein.

Bemerkenswert: Bevor sich die Eintracht fix für Europa League qualifizieren kann, müssen die Hessen insgesamt sechs Quali-Spiele bestreiten. Das Hin- und Rückspiel gegen Straßburg stellt den Schlusspunkt der Qualifikationsreise dar.

Kann sich die Eintracht aus Frankfurt eine gute Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel kommende Woche Donnerstag (29. August, 20.30 Uhr) in der heimischem Commerzbank-Arena erspielen? Oder stolpert die SGE bei Racing Straßburg?

Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der Europa-League-Qualifikation heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem erfahrt Ihr alle Informationen zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER. Los geht's!

Straßburg vs. Eintracht Frankfurt: Das Hinspiel der Europa-League-Qualifikation im Detail

EL-Quali: Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV verfolgen - Geht das?

Donnerstagabend = Europa-League-Time! Alles was, Ihr über einen spannenden Fußballabend mit Racing Straßburg vs. Eintracht Frankfurt live im TV wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt. Wird das Spiel im Free-TV gezeigt? Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Hier gibt's die Antworten.

RTLnitro zeigt / überträgt Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV

RTLnitro ist heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle. Ihr müsst den kleinen Schwestersender von RTL einschalten, wenn Ihr die Europa-League-Playoffs heute live im TV verfolgen wollt. Nur RTLnitro überträgt Racing Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute live, exklusiv und in voller Länge im Free-TV.

Bereits um 20.15 Uhr startet RTLnitro mit einer kurzen Vorberichterstattung. Rollt in Straßburg schließlich der Ball (Anstoß: 20.30 Uhr), verpasst Ihr bei RTLnitro keine Sekunde des SGE-Spiels.

Für Racing Straßburg vs. Eintracht Frankfurt schickt RTLnitro folgendes Reporter-Duo ins Rennen:

Zusammenfassung: RTLnitro ist heute Abend Eure einzige Möglichkeit, die Europa-League-Playoffs zwischen Straßburg und Eintracht Frankfurt live im TV zu erleben. Der kleine Schwestersender von RTL zeigt das Duell live und exklusiv im Free-TV. Sky, die ARD, das ZDF oder andere bekannte deutsche Sender übertragen Straßburg vs. Frankfurt dagegen nicht.

EL-Quali: Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Neben dem TV-Programm von RTLnitro gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das EL-Playoff-Spiel zwischen Racing Straßburg und Eintracht Frankfurt heute live anzuschauen. Das Duell beider Teams wird zusätzlich im LIVE-STREAM gezeigt. Welchen Stream Ihr dafür nutzen müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

RTLnitro zeigt / überträgt Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTLnitro Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt Racing Straßburg vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow. Dies ist der Online-Dienst von RTL. Doch die Benutzung von TVnow ist nicht kostenlos und setzt stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

Nur wenn Ihr bei TVnow angemeldet seid, könnt Ihr das Duell zwischen Straßburg und der SGE im LIVE-STREAM genießen. TVnow kostet 4,99 Euro monatlich. Mehr Informationen findet Ihr auf der Website des Online-Dienstes.

Zeigt / überträgt DAZN Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM?

Da müssen wir Euch leider enttäuschen und auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. DAZN zeigt das Playoff-Spiel der SGE gegen Racing Straßburg nicht im LIVE-STREAM.

Stattdessen geht der Streamingdienst erst wieder ab der regulären Gruppenphase der Europa League auf Sendung. Ab der Gruppenphase überträgt DAZN wieder zahlreiche Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM. Natürlich kehrt auch die beliebte GoalZone wieder ins DAZN-Programm zurück.

DAZN zeigt / überträgt die Europa League im LIVE-STREAM - kostenlos!

Auch in diesem Jahr ist die Europa League wieder bei DAZN zuhause. Der Streamingdienst hat zudem etwas ganz besonderes für Euch: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr die Europa League und die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos sehen. Sichert Euch einfach und schnell einen Gratismonat bei DAZN!

Die Europa League ist allerdings längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und Co. - DAZN zeigt europäischen und weltweiten Spitzenfußball. UND: DAZN überträgt die live! Seit dieser Saison ist der Streamingdienst im Besitz der Übertragungsrechte des deutschen Fußball-Oberhauses. Mehr Informationen hierzu findet Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Monatsabo: Ihr wollt ein monatliches Abo abschließen, welches Ihr jederzeit monatlich wieder kündigen könnt? Dann ist das Monatsabo für monatlich 11,99 Euro das richtige für Euch.

Ihr wollt ein monatliches Abo abschließen, welches Ihr könnt? Dann ist das Monatsabo für das richtige für Euch. DAZN-Jahreskarte: Den Streamingdienst das ganze Jahr lang nutzen? Mit der der DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro kein Problem. Übrigens: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter:

EL-Quali: Straßburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen Racing Straßburg und Eintracht Frankfurt weder live im TV bei RTLnitro noch im LIVE-STREAM bei TVnow verfolgen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch parat:

Bestens informiert, immer auf Ballhöhe. Der LIVE-TICKER von Goal versorgt Euch wenige Minuten vor dem Anpfiff und während der gesamten Partie mit allen wichtigen Informationen rund um das Europa-League-Qualifikationsspiel. Ihr verpasst mir unserem LIVE-TICKER keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein, es lohnt sich!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER von Goal hier:

EL-Quali - Straßburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Ante Rebic, Filip Kostic und Co. - wer steht für Eintracht Frankfurt in der Startaufstellung? Wer beginnt für Racing Straßburg? Die Antworten gibt es rund eine Stunde vor dem Anpfiff, wenn beide Teams ihre Startformationen veröffentlichen, an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Straßburg vs. Eintracht Frankfurt? Die Übertragung der Europa-League-Qualifikation im Überblick