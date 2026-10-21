Strafe nach Finanzskandal: Manchester City droht offenbar auch der Zwangsverkauf

Die öffentliche Regulierungs- und Aufsichtsbehörde IFR für Schutz und Nachhaltigkeit im englischen Fußball habe die entsprechenden Entscheidungsbefugnisse, erklärte der IFR-Vorsitzende David Kogan im Podcast "The Rest is Football".

Sollte die IFR im Zuge eines Prüfungsverfahrens über den oder die Eigentümer eines Klubs zu der Ansicht gelangen, "dass der Klub auf eine Weise geführt wird, die weder geeignet ist noch fair oder mit der nötigen Korrektheit erfolgt, haben wir die absolute Macht, Eigentümer aufzufordern, sich von einem Klub zurückzuziehen", sagte Kogan. Auf Nachfrage verneinte der Behördenleiter die Möglichkeit, dass sich Vereinseigentümer der Aufforderung seines Hauses widersetzen könnten.

Manchester City steht seit Jahren unter Verdacht der Missachtung zahlreicher Finanzregeln auf nationaler wie internationaler Ebene. Ende September sprach die englische Premier League ihren Vizemeister schuldig, zwischen 2009 und 2018 in rund 100 Fällen massiv gegen Finanzvorschriften verstoßen zu haben.

Welche Strafen kommen auf Manchester City im Finanzskandal zu?

Die Citizens, die zum Besitz von Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören, weisen sämtliche Vorwürfe beharrlich zurück. Entsprechend legte der Verein auch fristgerecht Einspruch gegen den Liga-Beschluss ein.

Nächste Spiele AVL Premier League 07:30 MCI Ansehen

Als mögliche Sanktionen für den ehemaligen Champions-League-Gewinner sind für den Fall einer endgültigen Verurteilung nach bisherigem Stand hohe Geldstrafen sowie auch ein Punktabzug oder gar ein Zwangsabstieg im Gespräch. Ein erzwungener Verkauf war vor Kogans Aussagen kein Gegenstand der hitzigen Debatten.

Scheich Mansour hatte die "Skyblues" 2008 für umgerechnet rund 200 Millionen Euro gekauft. Nach 18 Jahren und rund zwei Milliarden Euro Ausgaben für Transfers schätzte das Forbes-Magazin den Wert des Klubs im vergangenen Sommer auf 4,9 Milliarden Euro.











