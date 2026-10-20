Strafe für Manchester City schon fix? Alles deutet offenbar auf einen folgenschweren Punktabzug hin

Informationen des Blattes zufolge wolle die Premier League schnell Nägel mit Köpfen machen und noch vor dem Berufungsverfahren Ende Januar Strafen auf nationaler Ebene für die Skyblues verkünden.

Ein Zwangsabstieg in die viertklassige League Two sei zwar ebenso unwahrscheinlich wie ein Ausschluss während der Saison. Allerdings komme nach Angaben des Insiders eine heftige Geldstrafe und ein massiver Punktabzug auf ManCity zu, der einen Abstieg in die Championship am Ende der Saison quasi garantiere.

Zudem solle ein weiterer heftiger Punktabzug in der kommenden Saison dafür sorgen, dass eine direkte Rückkehr in die Premier League für die Cityzens unmöglich wird. Die English Football League müsste in einem solchen Szenario jedoch mitziehen, City in die Liga aufnehmen und die Strafe verhängen. Laut Daily Mail sei das "äußerst wahrscheinlich".

Worum geht es im Skandal um Manchester City?

Manchester City war im September im "Fußball-Prozess des Jahrhunderts" wegen Verstößen gegen Finanzregeln in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Die Vorwürfe zielen auf das Geschäftsgebaren der milliardenschweren Klubbesitzer aus Abu Dhabi, die City 2008 übernommen hatten.

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ManCity werden 80 Verstöße gegen Finanzvorschriften zwischen 2009 und 2018 vorgeworfen, außerdem 35 Verstöße wegen mangelnder Kooperation bei einer Untersuchung der Premier League.

Konkret geht es unter anderem um E-Mails, die angeblich zwischen hochrangigen Verantwortlichen von City ausgetauscht wurden. Diese sollen darauf hindeuten, dass der Verein Sponsoring-Einnahmen der staatlich kontrollierten Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi sowie des Telekommunikationsunternehmens Etisalat künstlich aufgebläht hatte, indem direkte Investitionen der Abu Dhabi United Group als reguläre Einnahmen deklariert wurden. Weitere Dokumente legten nahe, dass es nicht offiziell verbuchte Zahlungen an den damaligen Trainer Roberto Mancini gegeben habe – getarnt als Beraterhonorare eines Vereins aus Abu Dhabi.

UEFA plant wohl Rauswurf von Manchester City

Die UEFA hatte Manchester wegen ähnlicher Verstöße schon 2020 für zwei Jahre vom Europapokal ausgeschlossen. Dieses Urteil wurde jedoch vom Internationalen Sportgerichtshof CAS kassiert, die damit verbundene Geldstrafe von 25 auf acht Millionen Pfund reduziert. Dennoch nahm die Premier League vor sechs Jahren eigene Ermittlungen auf.

Auch vonseiten der UEFA droht den Skyblues im Zuge der Finanzaffäre nun eine heftige Strafe. Zuletzt wurde über einen möglichen Europapokal-Ausschluss für sieben bis zehn Jahre berichtet.