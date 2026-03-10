Stolz – Ein Augenzeuge aus Algerien: Von der Schande von Gijón bis zur Schlacht von Porto Alegre

Von Ayman Youssef

Ich war im Sommer 1982 bei der WM in Spanien dabei. Ein junger Mann mit einem kleinen Koffer, einem Notizbuch und einer grün-weiß-roten Flagge, die ich wie ein Geheimnis zwischen meinen Papieren versteckt hatte. Ich wollte nicht nur über ein Fußballturnier berichten, ich wollte Zeuge des algerischen Traums auf der Weltbühne werden. Diese Reise nach Spanien war kein Arbeitsauftrag, sie war Schicksal. Ich glaubte, dass Fußball das leisten konnte, was die Politik nicht schaffte – die Welt dazu bringen, zuzuhören, wenn auch nur für 90 Minuten.

Der spanische Zug machte sich auf Richtung Norden nach Gijon, voll mit Fans aus allen Ecken der Welt: die Deutschen mit ihren Hüten, aufgeregte Spanier und eine kleine Gruppe Algerier, die trotz der Müdigkeit und der zurückgelegten Entfernung mit Fahnen winkten.

Ich beobachtete sie und dachte: "Wie viele Geschichten dieser Zug wohl birgt, von Träumen, Erinnerungen und Tränen, die noch kommen werden?" An Bord kaufte ich mir eine Ausgabe der spanischen Zeitung El País. Die Schlagzeile lautete: „Ein leichtes Spiel für die BRD. Keine Überraschungen zu erwarten.“ Im Kicker las ich: „Algerien hat Enthusiasmus ... aber Fußball erfordert mehr als Enthusiasmus.“

Ich lächelte. Ich wusste nicht, ob ihre Arroganz sie dazu bringen würde, uns zu unterschätzen, aber ich war mir sicher, dass die algerische Mannschaft nicht zu unterschätzen ist.

16. Juni 1982

Das Stadion brodelte, das Gras glitzerte unter der blassen Sonne.

Algerien in Grün stand den entschlossen dreinblickenden deutschen Spielern aus der Bundesrepublik gegenüber. Rabah Madjer strahlte, Lakhdar Belloumi strotzte vor Zuversicht.

Nach der 1:0-Führung für Algerien sprang ich trotz der vorgeschriebenen Neutralität von meinem Sitz auf, mein Stift fiel mir aus der Hand und ich schrie wie nie zuvor. Ich sah zum ersten Mal die algerische Flagge in einem europäischen Stadion wehen. Dann kam der deutsche Ausgleichstreffer ...

Für einen Moment herrschte Spannung, aber dann war Belloumi zur Stelle – ein Schuss! Ein Tor! Algerien zwei, Deutschland eins. Wir konnten nicht glauben, was wir sahen. Selbst die deutschen Journalisten schwiegen einige Sekunden lang, bevor sie verwirrt zu schreiben begannen. Am nächsten Tag sprachen die Zeitungen mit der Stimme der Welt. Le Monde schrieb in Frankreich: „Die Algerier haben den arroganten Deutschen eine Lektion in Würde erteilt.“ Beim Guardian in Großbritannien hieß es: „Dieses Spiel wird die Sicht Europas auf den afrikanischen Fußball verändern.“ Und die Bild titelte: „Sie haben uns geschockt... Damit hätten wir nie gerechnet. Eine Demütigung für Deutschland.“

Die Verschwörung

In dieser Nacht konnten die Algerier nicht schlafen. Algerische Fans sangen bis zum Morgengrauen durch die Straßen von Gijón. Wir waren nicht nur Sieger, wir waren die ersten Araber, die Deutschland bei einer Weltmeisterschaft besiegt hatten.

Ein paar Tage später warteten wir auf das Ergebnis des letzten Gruppenspiels zwischen Deutschland und Österreich. Was die Algerier brauchten, war mindestens ein Punkt für Österreich. Stattdessen bekam Algerien einen geheimen Pakt.

Was am 25. Juni 1982 geschah, war ein dunkler Fleck in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Deutschland schoss in der 10. Minute ein Tor, und dann erstarrte das Spiel. Kurze Pässe, Protestpfiffe, Buhrufe von den Tribünen.

Es war, als hätten sich die Spieler darauf geeinigt. Keine Angriffe, keine Leidenschaft, kein Fußball. Der spanische Journalist neben mir murmelte: „Das ist eine Schande!“. Spanische Fans riefen: „Stopp, aufhören!“. Sogar ein Kommentator hörte aus Protest auf zu sprechen.

Wir auf der Pressetribüne saßen fassungslos da und realisierten, dass Deutschland und Österreich damit weiterkamen - und Algerien trotz Punktgleichheit mit der BRD und Österreich nicht. Die Times schrieb am nächsten Tag: „Gijón... Der Tag, an dem der Sportsgeist starb.“

In Algerien gingen die Menschen auf die Straße, nicht um zu weinen, sondern aus Stolz. Ein Fan sagte im nationalen Fernsehen: „Wir haben Würde gewonnen... Und gegen eine Lüge verloren.“

Eine Erinnerung, die niemals verblasst

Die Jahre vergingen. Ich wurde älter, die Welt veränderte sich, aber Gijón blieb eine unheilbare Wunde in meinem Herzen.

Zu diesem Zeitpunkt war ich Leiter der Sportredaktion einer nationalen Zeitung. Ich verfolgte jede neue algerische Mannschaft wie ein Vater, der seine Söhne beobachtet, von Madjer über Karim Ziani bis hin zu Hillal Soudani und Riyad Mahrez. Jedes Mal fragte ich mich: „Wird der Tag kommen, an dem wir wieder gegen Deutschland spielen?“ Im Jahr 2014 war es dann soweit.

Rückkehr auf die Weltbühne

Vier Jahre nach Gijón dachten wir, die Wunde sei verheilt, aber in Wahrheit war der Traum in uns nie erloschen. Wir kehrten zur Weltmeisterschaft in Mexiko zurück, eine neue Generation, und eine ältere, die aus der Ferne zusah, lächelte und auf Freude wartete.

Ich war dort, unter der sengenden mexikanischen Sonne, schrieb Berichte auf vergilbtem Papier und erinnerte mich bei jedem Pass, jedem Jubel an Gijón. Wie hätte ich das vergessen können?

Wir trafen auf Nordirland, Brasilien und Spanien – eine schwierige Gruppe. Dank eines schönen Tores von Djamel Zidane spielten wir 1:1 gegen Nordirland. Ich werde nie die Freude im Stadion nach diesem Treffer vergessen. Die Hoffnung war in die Herzen der Algerier zurückgekehrt.

Aber gegen Brasilien sah ich in den Augen der Spieler eine Mischung aus Angst und Entschlossenheit, als würden Madjer und seine Mitspieler flüstern: "Wir werden nicht vergessen werden, egal wie das Ergebnis ausfällt." In der 66. Minute kassierte Algerien das fatale Gegentor.

Im dritten Spiel gegen Spanien machte sich Verzweiflung breit. Algerien betrat den Platz schon vor dem Anpfiff wie Verlierer, eine 0:3-Niederlage beendete die Hoffnungen. Ja, die Reise der algerischen Nationalmannschaft endete früh, aber wir gingen mit hoch erhobenem Kopf und sangen wie in Gijón: „Wir mögen das Spiel verlieren, aber niemals unsere Prinzipien.“

Das Dröhnen von Omdurman

Dieses Turnier markierte den Abschied einer Goldenen Generation. Dann kamen die Jahre der Stille; Jahre, in denen Algerien schlicht zu schlecht für eine WM-Teilnahme war.

Jahrzehnte vergingen und Generationen wuchsen auf, ohne jemals den Geschmack der Weltmeisterschaft kennengelernt zu haben - während der algerische Fußball durch Turbulenzen und Enttäuschungen driftete. Aber am Ende der 2000er Jahre ging es wieder bergauf.

Im Jahr 2009 traf Algerien in der WM-Qualifikation auf seinen Rivalen Ägypten. In Algerien schlugen die Herzen im Rhythmus der Geschichte. In Kairo brodelte die Spannung. Die beiden Mannschaften lagen punktgleich an der Spitze, sodass es eines Entscheidungsspiel bedurfte.

Das Entscheidungsspiel fand in Omdurman im Sudan statt. Oh Gott, diese Nacht wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ich war dort, hielt meine Unterlagen und mein Telefon fest umklammert und zitterte. Das Stadion war voll, Fahnen wehten, Tränen flossen vor den Toren.

Und in der 40. Minute schrie ich, bis meine Stimme versagte. Ich umarmte den Mann neben mir, obwohl ich nicht einmal wusste, wer er war. War er Algerier? Araber? Es spielte keine Rolle, obwohl ich damit jegliche journalistische Neutralität begrub - ich hoffe, das ist bei der eigenen Nationalmannschaft gestattet. Ich kann dieses Gebrüll, das Omdurman erschütterte, nicht beschreiben, es hallt bis heute in mir nach. Die Legende war vollendet: Algerien war nach 24 Jahren wieder bei der Weltmeisterschaft dabei.

Ein neuer Tag zum Träumen

Als ich 2010 in Johannesburg, Südafrika, ankam, hatte ich das Gefühl, dass ganz Afrika uns willkommen hieß. An jeder Ecke wehten algerische Flaggen, unsere Gesänge hallten wie die Nationalhymne selbst wider.

Algerien traf in der Gruppenphase auf Slowenien, England und die Vereinigten Staaten - und holte nicht viele Punkte, aber war immerhin wieder dabei. Ich sah einen 20-Jährigen vor Freude weinen, nur weil er die algerische Nationalhymne “Kassaman” bei der Weltmeisterschaft hörte. Ich dachte: "Auch wenn diese Generation Gijón nie kennengelernt hat, so weiß sie doch zumindest, dass Algerien niemals zweimal untergeht."

Algerien schied früh aus, aber war wieder zum Leben erwacht. Und diese Rückkehr war der Auftakt zu etwas Größerem in Brasilien, vier Jahre später.

Die Brücke nach Porto Alegre

Von Gijon nach Mexiko, von Omdurman nach Südafrika und dann nach Brasilien: Algerien überquerte eine Brücke vom Schmerz zum Stolz.

Bei jeder Weltmeisterschaft sah ich ein Spiegelbild meiner selbst, vom jungen Mann, der auf einer europäischen Tribüne jubelte, bis zum alten Mann, der in einem Café in Bab El Oued klatschte.

Die Zeiten hatten sich geändert, aber der Geist war derselbe geblieben. Der Geist einer Nation, die ihre Geschichte mit Toren schreibt.

Im Cafe in Bab El Oued

Dieses Mal war ich nicht im Stadion. Stattdessen saß ich in einem bescheidenen Café in Bab El Oued, umgeben von jungen Leuten, von denen die meisten noch nicht geboren waren, als wir in Gijón spielten. An den Wänden hingen alte Fotos von Belloumi und Madjer, den Helden, die einst die Fußballer der BRD besiegt hatten. Auf einem kleinen Fernsehbildschirm wehte in der Ecke der Übertragung die algerische Flagge.

Ich flüsterte mir zu: "Wird sich das Wunder von Gijón wiederholen?" Ich wollte diese Enttäuschung nicht noch einmal erleben. Alle waren still, nur das Klopfen der Herzen war zu hören, voller Angst, Zweifel und Hoffnung.

Torhüter Rais M’Bolhi parierte einen Schuss nach dem anderen, Stürmer Islam Slimani sorgte stetig für Gefahr - und Manuel Neuer spielte mit wie ein elfter Feldspieler. Jede Minute war ein Kampf, jeder Zweikampf feurig.

Das Spiel war episch, ein Marathon. Deutschland konnte wie Algerien in der regulären Spielzeit kein Tor erzielen. In der Verlängerung erlöste André Schürrle Deutschland dann nach zwei Minuten. Herzschmerz für Algerien. Dann erzielte Mesut Özil kurz vor Schluss das zweite Tor.

Aber Algerien gab nicht auf. In der 120. Minute schoss Abdelmoumene Djabou den Anschlusstreffer. Die Stimmung im Cafe schwappte über.

Dieses Tor war unser Stolz, unsere Antwort auf Gijón - wenn auch unwirksam und von der gesamten Fußballwelt vergessen. Ein junger Mann neben mir weinte und sagte: "Onkel, heute haben wir unseren Kopf erhoben, genau wie du 1982."“ Ich sah ihn an und ich schwöre, Gijón lächelte endlich. Wir haben das Spiel nicht gewonnen, aber wir haben unseren Stolz zurückgewonnen - trotz einer Niederlage im Achtelfinale gegen Deutschland. Die Bundesrepublik siegte also zweimal, Algerien verlor zweimal. Und trotzdem erzwingt Algerien mit aller Macht seinen Nationalstolz.

Die Welt zollt dem unterlegenen Algerien Respekt

Nach dem Spiel änderte sich der Tonfall weltweit. Der Kommentator brachte es auf den Punkt, indem er Joachim Löw zitierte: "Algerien war ein großartiger Gegner."

BBC Sport schrieb: "Algerien hat nicht verloren, sondern sich den Respekt der Welt verdient." Al Jazeera schrieb: "Gijón war eine Verschwörung, Porto Alegre war eine edle Rache – unvollendet, aber ehrenhaft." Selbst Le Monde titelte: "Algerien, die Mannschaft, die Deutschland erzittern ließ und einen Blick auf den Abgrund gewährte."

Wir wussten, dass wir uns nicht mit dem Weiterkommen gerächt hatten, aber wir hatten uns den Respekt zurückerobert - auch, wenn die deutschen Fußball-Fans darüber nur müde lächeln können.

Das Vermächtnis von Gijón

Nach der berüchtigten “Schande von Gijon” 1982 beschloss die FIFA, dass alle letzten Gruppenspiele gleichzeitig ausgetragen werden müssen. Eine einfache Regel, die Fairness gewährleistet. Das World Soccer Magazine schrieb dazu: "Gijón war nicht umsonst, es hat die Weltmeisterschaft für immer verändert.“ So wurde Algerien in die Erinnerung der FIFA eingeprägt. Es war ein unvollständiger Sieg, genauer gesagt also eine Niederlage, aber einer, der zu mehr Gerechtigkeit führte.

Vom Stadion ins Cafe

Zwischen den Tribünen von Gijón und dem Café von Bab El Oued erlebte ich die Geschichte einer Fußball-Nation, die nicht aufgibt. Im ersten Fall kämpften wir gegen Betrug und Verrat, im zweiten gegen die Zeit selbst.

Von den jungen Männern, die in Europa sangen, bis zu den alten Männern, die in Algier klatschten, war der Geist derselbe. Algerien war eins, die Heimat war eins. Man kann ein Spiel verlieren, oder auch zwei, aber Algerien, verliert niemals die Geschichte.

Die Party findet 2018 ohne uns statt

Algerien verließ Brasilien 2014 mit hoch erhobenem Kopf und glaubte, dass dieses Kapitel neue Türen zu neuem Ruhm öffnen würde. Aber Fußball hält keine Versprechen, er gibt und nimmt wie das Meer.

Vier Jahre vergingen, aber das Echo von Porto Alegre blieb. Bei der WM 2018 in Russland waren wir jedoch nicht dabei. Zum ersten Mal seit Omdurman fühlte sich die Zeit umgekehrt an.

Im selben Café in Bab El Oued saß ich zwischen Jugendlichen, die die Weltmeisterschaft ohne algerische Flagge verfolgten. Sie jubelten für Brasilien, Frankreich, Argentinien – alles, um die Leere zu füllen. Einer von ihnen fragte mich: "Onkel, wie kann Algerien nicht dabei sein? Waren wir nicht Helden?" Ich lächelte traurig und sagte: "Die wahre Meisterschaft, mein Junge, ist nicht jeder Pokal, um den wir spielen – es ist der Glaube daran, dass wir zurückkehren werden."

Diese Jahre waren eine Durststrecke, aber eine notwendige. Aus ihrem Staub würde eine neue Generation entstehen, eine, die weder Gijón noch Porto Alegre gesehen hatte, aber lernen würde, was es bedeutet, für ein Heimatland zu spielen.

Dir Tränen von Blida

Im März 2022 waren wir zurück in der WM-Qualifikation im Mustapha-Tchaker-Stadion in Blida, nur einen Schritt von der Weltmeisterschaft entfernt. Nur einen.

Es fühlte sich wieder wie in Omdurman an. Gegen Kamerun war jede Minute ein Feuerwerk – ein Tor für uns, ein Tor für sie – bis zum Wahnsinn.

Wir dachten, wir hätten es geschafft – bis zur letzten Minute. Eine Flanke, ein Kopfball, Stille. Ich sah Fans auf den Tribünen zusammenbrechen. Journalisten neben mir warfen ihre Zeitungen auf den Boden. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich nicht schreiben. Es war, als wäre Gijón zurückgekehrt, aber diesmal gab es keine Verschwörung, nur Herzschmerz.

In dieser Nacht schrieb ich in mein Tagebuch: „Das Spiel gegen Kamerun ist vielleicht vorbei, aber Algeriens Reise ist es nicht.“ Jedes Mal, wenn die algerische Fußball-Nationalmannschaft zerbricht, scheint Licht durch seine Risse. Und jetzt bereiten wir uns darauf vor, 2026 ein neues Kapitel zu schreiben.

Ein Traum, der nie vergehen wird

Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich Kinder in Algerien, die Trikots von Djamel Belmadi, Mahrez und Slimani tragen, in den Gassen spielen und rufen: "Eins, zwei, drei … Vive l’Algérie!".

Ich lächle und erinnere mich an mich selbst in Gijón vor 44 Jahren. Das ist Algerien, nicht gemessen an seinen Siegen oder Niederlagen, sondern an seiner Fähigkeit, immer wieder zu träumen.

In Gijón wurde der Stolz geboren, in Porto Alegre wurde er minimal zurückerobert, in Blida bewies er, dass er niemals stirbt. Das war meine Geschichte, ein Augenzeuge eines Traums, der niemals verging.