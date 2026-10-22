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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Steven Gerrard schwärmt von Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic: "Haben herausragend gespielt"

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
S. Gerrard
T. Bischof
A. Pavlovic

Gegen den Vorjahresfinalisten der Königsklasse lieferten die beiden jungen Mittelfeldstrategen ab.

Liverpool-Legende Steven Gerrard (46) hat Bayern Münchens Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic (23) und Tom Bischof (21) für ihre Leistungen im Champions-League-Kracher gegen Arsenal am Mittwoch gelobt.

Der ehemalige englische Nationalspieler war als TV-Experte für TNT Sports im Einsatz. Was Pavlovic und Bischof im Zentrum gegen Arsenals Stars wie Martin Ödegaard, Declan Rice und Bruno Guimaraes abgeliefert hatte, gefiel ihm: "Die beiden haben mich heute Abend wirklich beeindruckt. In einem Spiel von dieser Bedeutung haben sie herausragend gespielt."

Bedeutsame Worte von einem der besten zentralen Mittelfeldakteure des 21. Jahrhunderts. Zumal es für Pavlovic und Bischof das erste gemeinsame Spiel in der FCB-Startformation auf diesem Niveau war. Pavlovic ist zwar Stammspieler bei Vincent Kompany, allerdings bekleidet die Position an seiner Seite in Vincent Kompanys 4-2-3-1-Formation in der Regel Joshua Kimmich. Dieser aber fehlte gegen die Gunners kurzfristig wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis und Bischof rutschte in die Anfangself.

Der ehemalige Hoffenheimer war nach dem Spiel mit seiner Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis allerdings nicht. Weil die Bayern nach dem 0:1-Rückstand zwar das Spiel gedreht, aber auch in der Schlussphase durch Rice den Ausgleich geschluckt hatten: "Wenn du so lange in Führung bist, dann ist es schon enttäuschend, dass wir nicht die drei Punkte holen. Wir hatten eine gute Phase in Hälfte zwei, haben uns vorne festgesetzt und gut gespielt. Arsenal ist natürlich eine sehr gute Mannschaft, die haben auch Druck gemacht. Leider kriegen wir noch das Gegentor."

Ansprüche will Bischof trotz seiner Leistung indes nicht stellen: "Ich spiele extrem gerne mit Pavlo zusammen. Aber wir wissen alle was Jo für ein herausragender Spieler ist. Am Ende entscheidet Vinnie (FCB-Cheftrainer Vincent Kompany, d.Red.), wer aufläuft. Ich bin einfach froh, wenn ich auf dem Platz stehe und meine Minuten bekomme. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Bischof und Pavlovic gelten als Mittelfeldzukunft im DFB-Team

Bischof und Pavlovic gelten nicht nur bei den Bayern sondern auch in der deutschen Nationalmannschaft als mögliches Mittelfeldduo der kommenden Jahre. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) durften sie in den beiden letzten Partien der vergangenen Länderspielpause gegen Griechenland (0:0) und Serbien (2:0) jeweils im Maschinenraum der DFB-Elf ran.

Klopp war auch bei Bayerns Spiel gegen Arsenal in der Allianz Arena und erklärte auf Nachfrage zu Pavlovic und Bischof in der Halbzeit bei DAZN: "Das sind Top-Partner, die können überragend zusammen spielen." Dann wurde er allerdings deutlich: "Ich finde es heute nur absolut pietätlos, wenn wir da jetzt drüber reden. Wir können das ja nicht machen, ohne dass dann anschließend auch ein Kimmich-Thema daraus gemacht wird."

FBL-EUR-NATIONS-GER-SRBGetty Images

Klopp betonte, dass Kimmich ein "überragender Mittelfeldspieler" sei, "der in unserem Team immer einen Platz haben wird". Dennoch brauche das DFB-Team "ja mehr als einen Mittelfeldspieler", ergänzte er: "Das ist eine Diskussion nur in diesem Land, wo es dann heißt, wenn einer mal nicht anfängt, dass er dann nie wieder spielt. Das ist richtig verrückt." Schließlich brauche ein gutes Team "mehr als einen, im Idealfall vier, fünf, sechs, um dann auch auf bestimmte Art Fußball spielen zu können."

Gleichwohl stellte Klopp klar, dass es Pavlovic und Bischof beim 2:0 gegen Serbien und 0:0 in Griechenland "super gemacht" hätten. "Aber das heißt nicht, dass das nicht auch mit Jo Kimmich funktionieren kann oder mit Felix Nmecha oder mit Mika Baur oder mit Jannik Engelhardt. Die haben das auch richtig gut gemacht." Für ihn und sein Trainerteam sei wichtig, "dass wir wissen, wen wir haben und wen wir dann aufstellen – das ist noch mal etwas ganz anderes." Klopp resümierte: "Ein grundsätzliches Thema gibt es da überhaupt nicht."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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