Liverpool-Ikone Steven Gerrard für Bremer Eggestein-Brüder ein Vorbild

In der vergangenen Woche verlängerten Johannes und Maximilian Eggestein ihre Verträge bei Werder. Ein Vorbild kickte dabei auf der Insel.

Liverpool-Ikone Steven Gerrard ist bei der Karriereplanung des Bremer Brüderpaars Maximilian und Johannes Eggestein beim SV Werder durchaus ein Vorbild. "Es ist eine schöne Vorstellung, als Spieler einen Fußabdruck zu hinterlassen", sagte Maximilian beim Doppel-Interview mit dem kicker.

Der langjährige englische Nationalspieler trug von 1998 bis 2015 das Trikot des ehemaligen Rekordmeisters, der mittlerweile 38-Jährige kam dabei zu 504 Einsätzen, wobei er 120 Tore erzielte.

Johannes Eggestein: "Ein Name, mit dem wir uns nicht vergleichen"

Die beiden U21-Nationalspieler hatten in der vergangenen Woche ihre Verträge beim -Siebten vorzeitig verlängert. Johannes Eggestein: "So eine Geschichte, wie sie Gerrard geschrieben hat, finden Maxi und ich natürlich schön und interessant. Auch wenn das ein Name ist, mit dem wir uns nicht vergleichen."

Die Brüder stehen mit ihrem Verein aktuell auf Platz sieben der Bundesliga-Tabelle und fokussieren sich auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Am Samtag müssen die Norddeutschen zum FC Bayern. Vier Tage später empfängt Bremen die Bayern zum -Halbfinale.