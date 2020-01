Steve McManaman über Timo Werner: "Frage mich, ob Liverpool wirklich an ihm interessiert ist"

Leipzigs Timo Werner wurde zuletzt mit Liverpool in Verbindung gebracht. Steve McManamen hat seine Zweifel, ob der Stürmer der Richtige ist.

Der ehemalige Liverpool-Spieler Steve McManaman hat seine Zweifel geäußert, ob der mit den Reds zuletzt in Verbindung gebrachte Timo Werner von der richtige Mann für den Tabellenführer der Premier League ist. "Wenn ich ehrlich bin, frage ich mich, ob Liverpool wirklich an ihm interessiert ist", sagte er im Gespräch mit horseracing.net.

Als Begründung für seine Vermutung holte der ehemalige englische Nationalspieler weiter aus: "Werner ist ein echter Torjäger, seine Bilanz zeigt das", begann er. "Ich denke nicht, dass er ein Spieler ist, der ins Eins-gegen-Eins geht und auch mal auf die Flügel ausweicht. Er ist halt ein Torjäger", fügte er hinzu.

Timo Werner mit 20 Toren in 18 Liga-Spielen

Ob es Werner überhaupt in das aktuelle Reds-Team, das die Premier League überlegen anführt, schaffen würde, stellte McManaman in Frage. Er sieht eine mögliche Verpflichtung des Deutschen skeptisch: "Wenn man solch einen Torjäger, der sich schon bewiesen hat, für viel Geld holt, dann will der ja auch sofort spielen. Deshalb möchte ich bezweifeln, dass Liverpool wirklich an ihm interessiert ist", sagte er abschließend.

Timo Werner erzielte in der aktuellen -Saison in 18 Partien bislang schon 20 Tore. Dazu kommen noch sechs Assists. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei RB läuft noch bis 2023.