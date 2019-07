Bericht: Stephan El Shaarawy vor lukrativem Wechsel von der Roma zu Shanghai Shenhua

Der Transfer von Stephan El Shaarawy zu Shanghai Shenhua scheint Formen anzunehmen. Noch am Sonntag soll der Roma-Spieler nach China fliegen.

Der italienische Nationalstürmer Stephan El Shaarawy steht kurz vor einem Transfer zum CSL-Klub Shanghai Shenhua. Er wird am Sonntag nach reisen, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Wie Sky Sport Italia berichtet, soll sein Verein das Angebot aus Shanghai angenommen haben.

Bereits am Samstag hatte es Meldungen gegeben, wonach es nicht mehr lange dauern werde, bis der Wechsel über die Bühne gehe. Der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet nun allerdings, dass noch in den nächsten 24 Stunden Klarheit herrschen soll.

El Shaarawy winkt in China ein sattes Jahresgehalt

Demnach unterschreibt El Shaarawy in China einen bis 2022 datierten Vertrag und wird dort ein Jahresgehalt zwischen 15 und 16 Millionen Euro verdienen. Die Roma erhalte inklusive weiterer Zahlungen 18 Millionen Euro Ablöse.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 26-Jährige in 28 Serie-A-Spielen elf Tore. Sein Vertrag in Rom läuft allerdings nächstes Jahr aus und die Roma soll kein Interesse an einer Verlängerung gezeigt haben.

Noch vor wenigen Tagen hatte El Shaarawy einen Wechsel zu Shanghai Shenhua ausgeschlossen. Da erklärte er, es sei mit 26 Jahren noch zu früh, Europa zu verlassen und nach China zu gehen.