Die Debatte um Bayern-Youngster Lennart Karl schien eigentlich bereits abgeklungen zu sein. Durch neue Äußerungen von dessen Berater Michael Ballack ist sie jedoch wieder aufgeflammt. TV-Experte Stefan Effenberg sieht dafür vor allem den ehemaligen Bayern-Kapitän in der Verantwortung.

Im Sport1-Doppelpass äußerte Effenberg deutliche Kritik an Ballacks jüngsten Kommentaren. "Schlau war es von Michael Ballack nicht, das Fass jetzt wieder aufzumachen, sodass wir hier darüber reden. Das war nicht gut."

Als besonders problematisch empfindet Effenberg, dass Ballack gleichzeitig als Spielerberater und Experte bei DAZN tätig ist. "Er hätte da nicht in der Arbeit als Experte was zu sagen sollen, wenn er gleichzeitig auch Berater ist, das ist immer schwierig", sagte Effenberg.

Inhaltlich stellte er sich aber hinter das Bayern-Talent. Für Karl sei es entscheidend, seinen eigenen Weg zu verfolgen und sich nicht durch äußere Einflüsse verändern zu lassen.

Nächste Spiele FCB Bundesliga 12:30 SVW

Michael Ballack äußert Unverständnis für Max Eberls Aussagen

"Grundsätzlich gilt doch, dass sich Lennart Karl auf keinen Fall verbiegen lassen soll", sagte Effenberg. Auch die Reaktion von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß war für Effenberg in Ordnung: "Dass Uli Hoeneß sowas sagt, ist normal und das kennen wir von ihm aus den letzten Jahrzehnten."

Getty Images

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung waren Ballacks Kommentare zu Hoeneß sowie seine Kritik an Sportvorstand Max Eberl. Dessen Einschätzung, Karl habe zuletzt ein sportliches Tief durchlaufen und sich zudem einige Fehltritte geleistet, konnte Ballack nicht nachvollziehen. Bei DAZN sagte er dazu: "Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen."