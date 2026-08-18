Statt Fisnik Asllani: Holt RB Leipzig einen Ex-Torschützenkönig in die Bundesliga zurück?

Demnach würden bereits erste Gespräche laufen, konkret seien sie aber noch nicht. Nkunku steht bei der AC Milan noch bis 2030 unter Vertrag, wurde zuletzt aber von Trainer Ruben Amorim aussortiert und soll noch in diesem Sommer abgegeben werden. Theoretisch denkbar wäre sowohl eine Leihe als auch ein fester Transfer. Leipzig sei einer von mehreren Interessenten für den 28-jährigen Stürmer aus Frankreich. Zuletzt wurde unter anderem auch Newcastle United gehandelt.

Nkunku wechselte 2019 von seinem Jugendklub Paris Saint-Germain für 19,5 Millionen Euro nach Leipzig und erlebte dort seinen großen Durchbruch. Mit RB gewann er zweimal den DFB-Pokal und kürte sich 2023 zum Torschützenkönig der Bundesliga. Insgesamt verzeichnete er in 172 Pflichtspielen 70 Tore und 56 Assists.

2023 wechselte Nkunku für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea, wo er die in ihn gesteckten Erwartungen auch wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme nicht erfüllte. 2025 zog er für 37 Millionen zu Milan weiter. In der vergangenen Saison gelangen ihm acht Tore und drei Assists in wettbewerbsübergreifend 35 Einsätzen.

RB Leipzig buhlt angeblich auch um Said El Mala

Leipzig will in diesem Sommer unbedingt noch eine hochkarätige Verstärkung für die Offensive verpflichten. Als Wunschlösung galt eigentlich Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim. Sein bereits ausgehandelter Transfer scheiterte aber, weil der 24-Jährige den Medizincheck nicht bestand.

Mit Conrad Harder und Romulo verfügt Leipzig aktuell über zwei klassische Mittelstürmer. Für die Flügel stehen Antonio Nusa, Johan Bakayoko, Suleman Sani, Tidiam Gomis und Ayodele Thomas zur Verfügung.

Abgesehen von Nkunku bemüht sich Leipzig angeblich auch um Said El Mala. Nach seinem geplatzten Wechsel zu Borussia Dortmund plant RB angeblich ein Angebot in Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro für den 19-jährigen Linksaußen vom 1. FC Köln.