Nando Alonso war perplex. Das hatte er von Edin Terzic nicht erwartet. Der von Alonso trainierte Drittligist CD Derio war gegen Terzics neuen Verein Athletic Club aus Bilbao zum Testspiel angetreten. Für den ehemaligen Coach von Borussia Dortmund war es nach mehr als zwei Jahren Pause die erste Partie an der Seitenlinie der Basken.

"Ich war überrascht, als ich auf die Trainerbank zuging und mich jemand beim Namen rief. Ich drehte mich um und da stand er", sagte Alonso nach der Partie. "Er wünschte mir viel Glück für das neue Projekt in Derio. Dass er sich die Mühe gemacht hatte, meinen Namen herauszufinden und dass wir ein neues Projekt starten, empfand ich als große Geste. Ich hatte den Eindruck, dass er ein aufmerksamer, zugänglicher Mensch ist, dessen menschliche Seite lobenswert ist."

Es war nicht Terzics einzige nette Maßnahme an diesem Tag, der mit einem 3:0-Sieg für Bilbao endete. Weil Derio nach der Verletzung eines Spielers nur noch zu zehnt war und der Schiedsrichter keine weiteren Auswechslungen mehr gestattete, reagierte auch Terzic. Er nahm Aitor Paredes vom Platz, sodass wieder Gleichzahl hergestellt war.

Diese Episode steht sinnbildlich für Terzics erste Tage im Norden Spaniens. Der 43-Jährige kommt mit seiner warmherzigen, empathischen Art bislang sehr gut an. Als glühender BVB-Anhänger weiß Terzic natürlich auch ganz genau, wie es ist, Fan eines Klubs zu sein, der den Menschen in der gesamten Stadt enorm viel bedeutet und bei dem das legendäre Stadion San Mames stets ausverkauft ist.

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Edin Terzic: Statistisch einer der besten Trainer der Geschichte

Ein Klub, 1898 gegründet, der mit seiner im modernen Profifußball weltweit einzigartigen Philosophie bekanntermaßen sehr speziell ist. So hat sich Bilbao verpflichtet, seit mehr als 110 Jahren konsequent auf Spieler zu setzen, die aus dem Baskenland stammen oder dort ausgebildet wurden. Regionale Identität und die eigene Jugendakademie Lezama sind die großen Stützpfeiler des neben Real Madrid und dem FC Barcelona einzigen Vereins, der noch nie aus der ersten spanischen Liga abgestiegen ist.

Anfang Mai hatte Bilbao Terzics Verpflichtung verkündet. Der Deal löste große Begeisterung bei den Fans aus, die bis heute nicht glauben können, dass sich ein Trainer dieses Kalibers ihrem Klub anschloss. Trotz laufenden Vertrags hatte Terzic im Juni 2024 den BVB verlassen - mit dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) als Endpunkt. Er ist der letzte Coach, der Dortmund einen Titel bescherte (DFB-Pokal 2021).

Seitdem konnte sich Terzic vor Angeboten aus dem In- und Ausland kaum retten. Von Frankfurt über Wolfsburg, Monaco, Tottenham und Chelsea war alles dabei. Kein Wunder, wenn man einen Fakt bedenkt, der gerade in Deutschland häufig übersehen wird: Der in Menden geborene Terzic ist nach Punkten einer der besten deutschen Übungsleiter der Geschichte.

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Edin Terzic in Bilbao: Erstes Statement auf baskisch

128 Spiele (75 Siege, 24 Remis, 29 Niederlagen) coachte er als allein verantwortlicher Cheftrainer bislang, sein Punkteschnitt liegt bei 1,95 Zählern pro Spiel. Außerhalb des FC Bayern München und der Borussia konnte diesen Durchschnitt kein deutscher Trainer mit mindestens 75 und maximal 300 Pflichtspielen überbieten - in der gesamten Historie nicht!

"Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik", lautete Terzics erstes Statement am 7. Juli bei seiner offiziellen Vorstellung in einem prall gefüllten Presseraum, nach der ihm ein Trikot mit seinem Namen und der Rückennummer 52 überreicht wurde - da er der 52. Trainer in Bilbaos Geschichte ist. Die Übersetzung aus dem Baskischen: "Hallo, vielen Dank Athleticzales, ich freue mich sehr, hier zu sein."

Der zuletzt bis 2030 im Amt bestätigte Präsident Jon Uriarte hatte zuvor von einem "sehr wichtigen Tag für den Verein" gesprochen. Terzic soll sein Wunschkandidat für die Nachfolge von Ernesto Valverde gewesen sein. Der 62-Jährige hatte nach insgesamt drei Amtszeiten und mehr als 500 Pflichtspielen sein Amt als Athletic-Trainer niedergelegt. "Wir haben bei Ihnen großartiges fußballerisches Können und dynamisches Potenzial gesehen. Und vor allem vom ersten Tag an Begeisterung für eine so andere und motivierende Herausforderung wie die bei Athletic", sagte Uriarte über Terzic.

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Bilbao spielte zuletzt eine desaströse Saison

Eingefädelt hatte den Deal jedoch Mikel Gonzalez, der ebenfalls neben Terzic saß. Der 38-Jährige ist Geschäftsführer Profifußball bei Bilbao und stand schon längere Zeit mit dem Ex-Dortmunder in Kontakt. Als die Basken im vergangenen Oktober in der Königsklasse mit 1:4 beim BVB verloren, hatte Terzic auch erstmals Präsident Uriarte kennengelernt. Gonzalez dankte Terzic dafür, dass er sich für Bilbao "und nicht für große Vereine, die in den besten Wettbewerben spielen" entschied. Er betonte, dass die Philosophie des Deutschen mit bosnischen Wurzeln perfekt zum Verein passe und dass "die Menschen eine starke Verbindung zu ihm spüren werden".

Dass Terzics Ankunft Aufbruchstimmung auslöste, hat vor allem mit der Vorsaison zu tun. Die verlief für Bilbao desaströs. Platz zwölf bedeutete die schlechteste Platzierung seit 2018, der erste Abstiegsplatz war am Ende nur mickrige drei Punkte entfernt - die Qualifikation für die Conference League jedoch auch nur sechs Zähler.

Bilbao gehörte jedoch zu den Schießbuden der Liga und spielte mit einem stumpfen Angriff: Nur vier Klubs bekamen mehr Gegentore, nur vier schossen weniger Tore. Im Halbfinale der Copa del Rey zog man dann zu allem Frust auch noch gegen den Lokalrivalen San Sebastian den Kürzeren. Nach dem Pokalsieg 2024 und zwei Jahren in Europa sind regelmäßige englische Wochen für Bilbao in der kommenden Spielzeit somit passe.

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Edin Terzic als "Luis Enriques jüngsten Henker" bezeichnet

Das könnte Terzics Arbeit wiederum in die Karten spielen, der mit Unai Simon, Aymeric Laporte und Nico Williams bald drei frischgebackene Weltmeister in seiner Mannschaft begrüßen wird. Die rot-weißen Anhänger sehnen sich nach einem kompletten Umbruch und setzen ihre Hoffnungen voll auf "Luis Enriques jüngsten Henker", wie Terzic von der spanische Sportzeitung Mundo Deportivo bezeichnet wurde. Der Grund? Er war der letzte Trainer, der Paris Saint-Germain in der K.o.-Phase der CL besiegte.

Um seine Vorstellungen zu verwirklichen, hat sich Terzic neben seinem langjährigen Co-Trainer Sebastian Geppert Hilfe von zwei weiteren Leuten ins Team geholt. Den 35-jährigen Bulgaren Peter Gaydarov eiste man nach fünf Jahren vom FC Bayern los, wo er zuletzt die U19 trainierte. Dazu gesellt sich mit Oscar de Marcos eine absolute Klublegende. Mit 573 Pflichtspielen für Bilbao ist der 37-Jährige der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte. "Es vergingen keine drei Sätze, ohne dass er erwähnt wurde. Als ich erfuhr, wie wichtig Oscar für diesen Verein ist, sagte ich: Ich muss mit ihm zusammenarbeiten", erklärte Terzic.

Seine zweijährige Pause nutzte Terzic nicht nur für zahlreiche Reisen mit seiner zu lange zu kurz gekommenen Familie. Er hat sich auch mit vielen Spezialisten unterschiedlichster Themengebiete getroffen. So bildete er sich etwa zum Thema Künstliche Intelligenz als Hilfe bei der Datenanalyse weiter.

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Edin Terzic tauschte sich mit Jupp Heynckes und Hansi Flick aus

Auch mit Altmeister Jupp Heynckes war er in Kontakt, dem zuvor einzigen deutschen Coach in Bilbaos Vereinsgeschichte, der nach seinen beiden Amtszeiten (1992 bis 1994 und 2001 bis 2003) noch immer als "Don Jupp" in der Stadt verehrt wird. Auch bei Hansi Flick in Barcelona schaute Terzic vorbei, denn "ich wollte herausfinden, was sich für sie von der Bundesliga zu LaLiga verändert hat".

Mit Flick wird es ein baldiges Wiedersehen geben. Terzic legt direkt mit drei Ligapartien innerhalb von acht Tagen los, am zweiten Spieltag reist man zu Barca. Den Auftakt bestreitet man in San Mames gegen den FC Sevilla. Zu dieser Zeit findet die "Aste Nagusia" statt, das größte Stadtfest in Bilbao. Dort dürfte die Party noch größer werden, sollte Terzic bei seinem Pflichtspieldebüt einen Sieg feiern.