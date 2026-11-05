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Belgien Jupiler League
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Standard Lüttich gegen SK Beveren heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Standard Lüttich - KVRS Waasland - SK Beveren
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KVRS Waasland - SK Beveren
Belgien Jupiler League

Alles, was Ihr wissen müsst, um Standard Lüttich gegen SK Beveren heute live in der First Division A zu sehen.

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Spielvorschau

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Belgien Jupiler League - Spielwoche 11
Stade Maurice Dufrasne

Standard Lüttich empfängt SK Beveren im Stade Maurice Dufrasne zu einer Partie der First Division A, in der beide Vereine ein positives Ergebnis brauchen.

Der Mannschaft von Vincent Euvrard fehlte in den vergangenen Wochen die Konstanz: Aus den letzten vier Ligaspielen holte sie nur einen Sieg. Drei Niederlagen in diesem Zeitraum haben Standard auf Tabellenplatz neun zurückgeworfen. Der Druck auf die Gastgeber wächst, wieder zu der Form zu finden, mit der sie in der Tabelle klettern können.

SK Beveren reist in keiner besseren Verfassung nach Lüttich. Das Team von Tim Bakens steht in der Liga auf Platz 13 und hat nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die Defensive bereitet Sorgen: In den jüngsten Partien kassierte Beveren zahlreiche Gegentore.

Die Fans im Stade Maurice Dufrasne werden erwarten, dass Standard in dieser Begegnung das Kommando übernimmt. Beveren hat allerdings gezeigt, dass es Tore erzielen kann, wie zuletzt ein 4:4 bei Westerlo bewies.

Da beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte der First Division A stehen, ist die Partie für die Platzierung beider Vereine am Saisonende von großer Bedeutung.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Standard Lüttich gegen SK Beveren zu sehen.

Team-News & Kader

Standard Lüttich vs KVRS Waasland - SK Beveren Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Euvrard

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