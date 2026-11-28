So sehen Sie Standard Lüttich gegen Club Brügge mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie beim offiziellen Anbieter ein Konto oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 12:30 Stade Maurice Dufrasne

Standard Lüttich empfängt Club Brügge im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich zu einem Spiel der First Division A. Der Tabellensiebte trifft auf den Zweiten.

Standard geht nach einem Sieg in Lommel am 22. November in die Partie. Das Team gewann auswärts mit 2:1 und blieb damit in der oberen Tabellenhälfte.

Die Mannschaft von Vincent Euvrard war in diesem Herbst schwer einzuschätzen. Sie besiegte SK Beveren mit 3:0 und spielte gegen Kortrijk 1:1, verlor aber auch in Genk mit 1:2.

Club Brügge hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Die Mannschaft von Ivan Leko unterlag Liverpool am Mittwochabend in der Champions League mit 0:3.

Zuvor hatte Brügge in der Liga bei KV Mechelen mit 5:1 und auf europäischer Bühne bei PSV Eindhoven mit 2:1 gewonnen. Club Brügge hat nur eines seiner letzten fünf Spiele verloren, und diese Niederlage gab es gegen eine der stärksten Mannschaften des Wettbewerbs.

Standard muss mit der Qualität eines Gastteams zurechtkommen, das in der Liga viele Tore erzielt hat. Brügge wiederum trifft auf eine Heimmannschaft, die sich vor den eigenen Fans Chancen ausrechnen wird.

Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Partie, von der Übertragung über die Personallage bis zur Form beider Teams.

Personallage & Kader