"Stand kurz davor, nach Liverpool zu wechseln": Kylian Mbappe enthüllt geplatzten Transferhammer

Real Madrids Starstürmer Kylian Mbappe (27) hat verraten, dass er tatsächlich einst nicht weit von einem Transfer zum FC Liverpool entfernt war. Damals war noch der heutige Bundestrainer Jürgen Klopp (59) Coach des englischen Spitzenvereins.

"Ich stand kurz davor, nach Liverpool zu wechseln", sagte der Kapitän der französischen Nationalmannschaft bei The Athletic. Das war 2016. Damals war Mbappe 18 Jahre alt und hatte gerade bei der AS Monaco seinen Durchbruch als Profi geschafft.

Mehrere Spitzenklubs umgarnten Mbappe und der Favorit seiner Mutter und Beraterin Fayza Lamari (52) sei eben Liverpool gewesen: "Sie wollte, dass ich dorthin gehe. Aber ich habe nicht auf sie gehört, weil ich in meiner Stadt spielen wollte, in Paris. Ich wollte nicht ins Ausland gehen, ehe ich mir einen Namen gemacht hatte."

Tatsächlich wechselte Mbappe im folgenden Sommer zunächst auf Leihbasis aus dem Fürstentum zu Paris Saint-Germain, ehe 2018 eine Kaufpflicht für eine Ablöse in Höhe von 180 Millionen Euro griff.

Dabei hatte sich Liverpool mächtig ins Zeug gelegt, um den damals aufstrebenden Torjäger an die Anfield Road zu lotsen. Dies verriet der damalige Reds-Coach Klopp vor einigen Wochen in seiner Funktion als TV-Experte während der WM bei MagentaTV. Die Bemühungen um den Mbappe seien "der teuerste Nicht-Transfer, in den wir je investiert haben", gewesen.

Dann erklärte Klopp, dass es bei den Verhandlungen durchaus kurios zugegangen sei: "Wir sind mit Liverpool von Blackpool nach Nizza geflogen. Die ganze Familie Mbappe rein in den Privatflieger mit fünf Zimmern oder sowas. Dann sind wir da im Kreis geflogen, haben mit der Familie gesprochen, lecker gegessen ..."

Moderator Johannes B. Kerner (61) hakte ein, warum das so war. Klopp verriet: "Wir durften nicht gesehen werden. Wir sind immer im Kreis geflogen, war super - und dann ist er nach Paris gegangen." Mbappe nannte die Klopp-Anekdote "eine witzige Geschichte".

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Seine Wahl pro PSG fiel damals, obwohl Liverpool auf seine Mutter schwer Eindruck gemacht hatte. Mbappe schilderte: "Meine Mutter hat immer gesagt: 'Du wirst in Anfield spielen. Das wird der Wahnsinn für Dich.' Sie war dort in der Stadt, im Stadion, hat die Leute getroffen und geschwärmt, wie wundervoll, familiär und groß der Klub sei." Vor allem in das Stadion sei seine Mutter "verliebt" gewesen: "Sie hat sich mehrere Spiele alleine angeschaut. Sie wollte die Atmosphäre spüren und sich mich dort vorstellen."

Wie viele Tore erzielte Kylian Mbappe für PSG?

Für Mbappe, der aus Bondy, einem Ort im Pariser Speckgürtel stammt, war die Aussicht, im Parc des Princes auf Torejagd zu gehen, aber noch verlockender: "Ich habe PSG gewählt, weil ich in Paris geboren und aufgewachsen bin. Es gab kein besseres Gefühl, als zu zeigen, dass ich in meiner Heimatstadt ein Star werden kann."

Mbappe blieb sechs Jahre bei PSG und feierte mit dem Klub große Erfolge. Unter anderem gewann er dort sechs Meisterschaften in der Ligue 1 und viermal den französischen Pokal. Mit 256 Toren in 308 Spielen ist er außerdem Rekordtorschütze des Vereins. 2024 zog er schließlich ablösefrei weiter zu Real Madrid.