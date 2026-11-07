So sehen Sie Stafford Rangers gegen Grimsby Town mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Belgien DAZN

Verbinden Sie sich mit dem Server . Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie dessen Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters.

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Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 8. Nov. 2026 - 07:00 Stan Robinson Stadium

Die Stafford Rangers empfangen Grimsby Town im FA Cup im Stan Robinson Stadium in Willand. Der Klub außerhalb der Football League will gegen den Gegner aus der Football League für eine Überraschung sorgen.

Die Rangers von Graham Deakin haben sich ihren Platz in dieser Runde durch eine anspruchsvolle Qualifikation erarbeitet. Zunächst setzten sie sich in zwei Spielen gegen Halesowen Town durch, anschließend auch gegen Gateshead. Das Wiederholungsspiel gewannen sie mit 5:0 und zogen damit in die nächste Runde ein.

Reibungslos verlief die Saison bislang nicht. Stafford kassierte zuvor in der FA Trophy eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Gloucester City. Das Ergebnis verdeutlicht, welchen Unterschied die Mannschaft gegen einen Profiklub überwinden muss.

David Artell geht mit Grimsby in ordentlicher Verfassung in diese Partie. Die Mannschaft gewann ihre letzten beiden Spiele in der League Two: Auf ein 5:2 gegen York City folgte ein 4:1 gegen Gillingham. Mit diesem Schwung geht sie in den Pokal.

Über die vergangenen fünf Ligaspiele hinweg zeigte Grimsby wechselhafte Leistungen. Neben diesen Siegen stehen Niederlagen gegen Northampton Town und Port Vale. Die jüngste Torausbeute gibt der Mannschaft jedoch spürbares Selbstvertrauen.

Für Stafford ist es eine seltene Gelegenheit, sich auf nationaler Bühne mit einem Profiklub zu messen. Von Grimsby wird dagegen der Einzug in die nächste Runde erwartet.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

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