Kap Verdes Nationaltorhüter Vozinha leidet spürbar unter den Schattenseiten seiner weltweiten Bekanntheit nach der Weltmeisterschaft, wie er der englischen Zeitung The Observer erzählte.

Der plötzliche Hype bedeutete für den 40 Jahre alten Schlussmann vor allem einen gravierenden Verlust an Privatsphäre. "Wenn ich die Wahl zwischen meinem heutigen Leben und meinem früheren hätte, würde ich mich für mein früheres Leben entscheiden", offenbarte Vozinha im Gespräch mit der Zeitung.

Der Torhüter, der im August beim chilenischen Traditionsklub Colo Colo Santiago de Chile wie ein Rockstar empfangen wurde, beklagt den Verlust seiner Ruhe und seines Friedens. In der Öffentlichkeit wird die enorme Bekanntheit für den Kandidaten zur Wahl des Welttorhüters zunehmend zur Belastungsprobe.

"Wenn ich in ein Restaurant gehe, will ständig jemand ein Foto mit mir machen oder bittet mich um ein Autogramm", schilderte er. "Noch schlimmer: Jemand filmt mich." Aus Sicht des Kapverdiers blendet die Öffentlichkeit die Kehrseite des Erfolgs häufig aus: "Viele Menschen wollen berühmt sein und in der Öffentlichkeit stehen, aber sie sehen nur die positiven Seiten dieser Realität."

Die Auswirkungen des Hypes treffen mittlerweile auch Vozinhas direktes Umfeld. Seine Mutter erhalte am Heimatort täglich Besuch von Anhängern, während sein zurückhaltender Vater gelernt habe, Abstand zu halten. Beide müssen laut Vozinha erst lernen, Grenzen zu setzen: "Ich bin nicht da, also kann ich ihnen nicht helfen."

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Kap-Verde-Torwart Vozinha: Riesiger Follower-Anstieg bei der WM 2026

Der Aufstieg des Schlussmanns war rund um die WM viral gegangen: Vor der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko verzeichnete sein Profil bei Instagram weniger als 50.000 Follower. Rund um das Final-Wochenende kletterte die Zahl dann auf über 29 Millionen. Etwas mehr als zwei Monate nach dem Turnier weist sein Account noch immer rund 28,4 Millionen Follower auf.

Die gewonnene Reichweite bedeutet für Vozinha reichlich kommerzielle Anfragen. "Ich weiß, dass während der WM viele Unternehmen und Marken mit mir zusammenarbeiten wollten", sagte er. Welche Angebote in Zukunft kommen würden, wisse er zwar nicht, bei der Wahl seiner Werbepartner macht er jedoch klar: Kooperationen mit Unternehmen aus den Bereichen Tabak, Alkohol oder Sportwetten wird es nicht geben.

Ursprünglich hatte der Torhüter geplant, seine Laufbahn im Nationalteam im Anschluss an die WM zu beenden. Da er sich jedoch weiterhin fit fühlt, setzt er seine Karriere im Trikot der Kap Verden vorerst fort. Derzeit bestreitet er mit der Auswahl die Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup. Nach einer 1:3-Auftaktniederlage gegen Mali trifft die Mannschaft am Dienstag auf Ruanda.