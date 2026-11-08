So seht Ihr St.Truiden gegen Zulte Waregem mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 13:15 Daio Wasabi Stayen Stadium

St. Truiden empfängt Zulte Waregem im Daio Wasabi Stayen Stadium in Sint-Truiden. Für beide Mannschaften hat die Partie der First Division A angesichts ihrer Platzierung im unteren Bereich der höchsten belgischen Spielklasse große Bedeutung.

Die Mannschaft von Frederic De Meyer hat turbulente Wochen hinter sich. Die Verpflichtungen in der Conference League haben den Kader stark beansprucht, und nach zwei Liga-Niederlagen in Folge gegen Club Brugge und OH Leuven steht St. Truiden auf Tabellenplatz 15.

Unter der Woche gab es allerdings einen der seltenen Lichtblicke: St. Truiden spielte am 5. November in der Conference League 1:1 gegen Brann. Das Ergebnis sorgte zumindest für etwas Stabilität vor der nächsten Aufgabe in der Liga.

Zulte Waregem reist unter Michael Beale in einer ähnlich schwierigen Lage an. Die Mannschaft steht auf Platz zwölf und hat in der First Division A drei Niederlagen in Folge kassiert. Der jüngste Rückschlag war das 2:4 gegen Club Brugge am 30. Oktober.

Beales Mannschaft gelang im Oktober zwar ein 3:0-Pokalsieg gegen RFC Seraing, doch die Leistungen in der Liga bleiben ein anhaltendes Problem. Vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich.

Ein Sieg würde beiden Mannschaften in der dicht gedrängten unteren Tabellenhälfte dringend benötigte Erleichterung verschaffen. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel live zu verfolgen.

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