Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Belgien Jupiler League
team-logoVV St. Truiden
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoSV Zulte Waregem
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

St.Truiden gegen Zulte Waregem heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VV St. Truiden - SV Zulte Waregem
VV St. Truiden
SV Zulte Waregem
Belgien Jupiler League

Alle Infos, wie Ihr St.Truiden gegen Zulte Waregem heute in der First Division A live sehen könnt.

So seht Ihr St.Truiden gegen Zulte Waregem mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
LuxemburgDAZN
  • Verbindet Euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.
  • Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
Belgien Jupiler League - Spielwoche 11
Daio Wasabi Stayen Stadium

St. Truiden empfängt Zulte Waregem im Daio Wasabi Stayen Stadium in Sint-Truiden. Für beide Mannschaften hat die Partie der First Division A angesichts ihrer Platzierung im unteren Bereich der höchsten belgischen Spielklasse große Bedeutung.

Die Mannschaft von Frederic De Meyer hat turbulente Wochen hinter sich. Die Verpflichtungen in der Conference League haben den Kader stark beansprucht, und nach zwei Liga-Niederlagen in Folge gegen Club Brugge und OH Leuven steht St. Truiden auf Tabellenplatz 15.

Unter der Woche gab es allerdings einen der seltenen Lichtblicke: St. Truiden spielte am 5. November in der Conference League 1:1 gegen Brann. Das Ergebnis sorgte zumindest für etwas Stabilität vor der nächsten Aufgabe in der Liga.

Zulte Waregem reist unter Michael Beale in einer ähnlich schwierigen Lage an. Die Mannschaft steht auf Platz zwölf und hat in der First Division A drei Niederlagen in Folge kassiert. Der jüngste Rückschlag war das 2:4 gegen Club Brugge am 30. Oktober.

Beales Mannschaft gelang im Oktober zwar ein 3:0-Pokalsieg gegen RFC Seraing, doch die Leistungen in der Liga bleiben ein anhaltendes Problem. Vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich.

Ein Sieg würde beiden Mannschaften in der dicht gedrängten unteren Tabellenhälfte dringend benötigte Erleichterung verschaffen. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel live zu verfolgen.

Teamnews und Kader

VV St. Truiden vs SV Zulte Waregem Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. De Meyer

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen