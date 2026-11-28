So seht ihr St.Truiden gegen Genk mit einem VPN

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren virtuellen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren virtuellen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Rechteinhabers oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 07:30 Daio Wasabi Stayen Stadium

St.Truiden empfängt Genk in der First Division A im Daio Wasabi Stayen Stadium in Sint-Truiden. Die Gastgeber wollen an ein starkes Ergebnis unter der Woche in Europa anknüpfen.

Das Team von Jonas De Roeck trat am 26. November in der Conference League bei Hajduk Split an und gewann 2:0. Zuvor hatte es am 21. November in der Liga ein 2:2 gegen Sporting Charleroi und am 8. November einen 4:1-Sieg gegen Zulte Waregem gegeben.

Die Gastgeber stehen auf Platz zwölf der Tabelle. Das Heimpublikum hofft daher, dass sich der Schwung aus Europa auf die Liga überträgt.

Genk reist unter Timmy Simons als Tabellensechster an. Das Team besiegte RAAL La Louviere am 21. November mit 3:0 und beendete damit eine Serie von zwei Liga-Niederlagen in Folge gegen Union St.Gilloise und KV Mechelen, die jeweils 0:1 ausgingen.

Simons’ Team tat sich in den vergangenen Wochen mit dem Toreschießen schwerer und traf nur in zwei seiner letzten vier Ligaspiele.

Genk hat zudem die letzten vier Duelle der beiden Teams gewonnen, was für die Gastgeber einen zusätzlichen Anreiz darstellt. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von St.Truiden gegen Genk liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

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