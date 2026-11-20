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St. Pauli vs. VfL Bochum: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 14:30 Millerntor Stadion

St. Pauli empfängt VfL Bochum im Millerntor Stadion zum Zweitliga-Duell zweier Klubs, die den direkten Wiederaufstieg noch nicht abgeschrieben haben.

Die Gastgeber stecken in einem Formtief. Zwei Niederlagen in Serie – zuletzt ein deutliches 1-4 gegen Magdeburg – haben den Druck auf Trainer Marcel Rapp spürbar erhöht. St. Pauli braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Bochum reist dagegen mit breiter Brust an. Uwe Röslers Mannschaft hat drei der letzten vier Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 3-2 gegen Karlsruher SC und ein 1-2-Auswärtssieg bei Energie Cottbus. Die Gäste zeigen sich derzeit als eine der konstanteren Kräfte der Liga.

In der Tabelle trennen die beiden Teams nur eine Position – Bochum auf Rang acht, St. Pauli auf Rang neun. Ein Sieg könnte die Verhältnisse schnell verschieben.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei St. Pauli und VfL Bochum los?

St. Pauli kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1-4-Heimniederlage gegen Magdeburg. Zuvor setzte es ein 1-3 gegen 1. FC Nürnberg. Positiv zu vermerken: Ein 2-0-Heimsieg gegen Karlsruher SC vor einigen Wochen. Insgesamt erzielte St. Pauli in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

VfL Bochum präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Bochum 4-1 gegen SC Verl in einem Freundschaftsspiel, davor folgte das 3-2 in der Liga gegen Karlsruher SC. Auch der Auswärtssieg bei Energie Cottbus (1-2) und das 2-0 im DFB-Pokal gegen Mainz 05 unterstreichen die aktuelle Stärke. Bochum blieb in keinem der letzten fünf Spiele ohne Torerfolg.

St. Pauli vs. VfL Bochum: Aufstellungen

St. Pauli vs. VfL Bochum: Form

St. Pauli vs. VfL Bochum: Bilanz direkte Duelle

St. Pauli vs. VfL Bochum: Die Tabellen