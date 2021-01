FC St. Pauli gegen VfL Bochum: Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, LIVE-TICKER und den Highlights

Der FC St. Pauli empfängt den VfL Bochum zum Duell. Wir zeigen Euch wir Ihr das Spiel der 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM seht.

Mit dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum treffen zwei Serientäter am 18. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander. Zwar verloren die Hamburger den Jahresauftakt gegen Greuther Fürth knapp mit 1:2, seitdem sind die St. Paulianer aber ungeschlagen. Während sie gegen Würzburg und Kiel jeweils zu einem Punktgewinn kamen, konnten auch die Jungs vom Millerntor mit Siegen gegen Hannover 96 und Jahn Regensburg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Der VfL Bochum hat eine noch bessere Bilanz vorzuweisen. Im neuen Jahr konnten die Bochumer dreimal in Folge gewinnen und am vergangenen Sonntag ein 1:1-Unentschieden beim SV Sandhausen einfahren. Deshalb mischen sie auch in der Tabelle ganz oben mit und stehen aktuell hinter dem HSV auf dem zweiten Platz. Das Prunkstück des VfL ist die Abwehr. Nur 17 Gegentore in der Hinrunde und sieben Spiele ohne Gegentor sind das Erfolgsrezept des Ruhrpott-Vereins.

Kann der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum seine Erfolgsserie fortsetzen? Hier erfahrt Ihr wie Ihr das Spiel der 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

St. Pauli gegen VfL Bochum heute live: Die Partie der 2. Bundesliga im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 18. Spieltag Begegnung FC St. Pauli (15. Platz) - VfL Bochum (2. Platz) Ort Millerntor-Stadion, Hamburg Anstoß Donnerstag, 28.01.2021, 20.30 Uhr

St. Pauli vs. VfL Bochum heute live: Die 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

In der englischen Woche trifft der FC St. Pauli am Donnerstagabend auf den VfL Bochum. Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Fans, denn das Spiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen exklusiv beim Bezahlsender Sky. Im Artikel erfahrt Ihr wie Ihr das Spiel sehen könnt.

St. Pauli gegen VfL Bochum heute live: Die 2. Bundesliga im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat die alleinige Lizenz zur Übertragung der 2. Bundesliga in Deutschland. Möchte man die Spiele verfolgen, kommt also nicht um ein Abonnement herum. Sky bietet die Wochenend-Spiele der 1. Bundesliga sowie alle Partien der 2. Bundesliga in einem Paket an. Das Bundesliga Paket kostet für Neukunden des Senders derzeit 25 Euro monatlich bei mindestens einem Jahr Laufzeit. Ab dem 13. Monat erhöht sich der Preis auf 30 Euro monatlich.

Mit dem Abschluss eines Abos bei Sky erhält man einen Standard-Receiver, den man an seinen TV anschließen und so die Spiele empfangen kann. Bessere Geräte sind bei Sky auch erhältlich allerdings sind damit höhere Kosten verbunden. Alles dazu erfahrt Ihr beim Sender selbst.

St. Pauli vs. VfL Bochum heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Im Sky-Abo ist zudem Sky Go enthalten. Mit dem Angebot für Abonnement-Kunden ermöglicht es der Sender sein Programm auch als LIVE-STREAM auf bis zu vier verschiedenen Endgeräten zu sehen. Neben den Zugangsdaten ist dafür die Sky Go-App für das Betriebssystem Eures Gerätes notwendig. Die richtige Version für Euren Laptop, Smartphone oder Tablet findet Ihr hier.

St. Pauli gegen VfL Bochum heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Wer sich nicht gleich für ein ganzes Jahr an den Pay-TV-Kanal binden möchte, bekommt mit Sky Ticket eine flexiblere Möglichkeit angeboten. Allerdings sind Einzelspiele der 1. und 2. Bundesliga nicht im Sport Monat für 9,99 Euro enthalten. In diesem Angebot kann man die Partien nur in der Konferenz sehen, außer man bucht ein Tagesticket extra dazu.

Der Supersport Monat enthält dagegen alle Bundesliga-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, kostet aber auch im Moment 29,99 Euro monatlich. 10 Euro kann man sparen wenn man stattdessen das Supersport Jahr bucht, dadurch geht man allerdings einen Vertrag mit zwölf Monaten Laufzeit ein. Alle Infos zu den Tarifen von Sky Ticket findet Ihr hier. Und die App von Sky Ticket mit allen geeigneten Geräten hinter diesem Link.

St. Pauli vs. VfL Bochum heute live: Das Spiel bei Sky im Überblick

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

Anstoß: 20.30 Uhr

Kommentar: Stefan Hempel

St. Pauli gegen VfL Bochum heute live: Das Spiel der 2. Bundesliga im LIVE-TICKER bei Goal

Goal bietet Euch eine schöne Alternative, falls Ihr das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt. Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr kein Tor und keine spielentscheidende Szene. Schaut mal vorbei!

St. Pauli vs. VfL Bochum heute live: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff der Partie findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Wenn Ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut am Spieltag nochmal hier vorbei.