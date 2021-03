Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) übertragen

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Doch wo wird das Spiel heute live im TV und STREAM gezeigt?

Hochspannung in der 2. Bundesliga, Derbystimmung in Hamburg. Am heutigen Montagabend treffen der FC St. Pauli und der HSV (Hamburger SV) aufeinander und runden damit den 23. Spieltag ab.

Unterschiedlicher könnte die Lage beider Kontrahenten fast nicht sein. Der HSV kämpft wieder einmal um den Wiederaufstieg in die Bundesliga, hat dabei aber in den letzten Wochen gehörig Federn gelassen. Mittlerweile liegen die Mannen von Trainer Daniel Thioune nur noch auf Rang vier - mit einem Spiel weniger, versteht sich.

Heißt: Mit einem Derbyerfolg gegen St. Pauli könnte man zurück an die Tabellenspitze klettern. Doch das wird nicht so leicht, immerhin sind die heutigen Hausherren gut drauf - die letzten vier Spiele in der Liga gewann man. Dennoch geht es bei den St. Paulianern in erster Linie darum, dem Abstiegssog zu enteilen.

Letzte Woche gab es ein Drama gegen den SV Darmstadt 98, als nach einer mehr kuriosen Partie der 3:2-Heimsieg schließlich gewiss war. Doch heute steht das Derby auf dem Programm, alles kann passieren ...

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute in der 2. Bundesliga, das Derby wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Doch wo wird das Fußballspiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Goal verrät es Euch.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute auf einen Blick

Begegnung FC St. Pauli vs. Hamburger SV Datum Montag | 01.03.2021 Wettbewerb 2. Bundesliga | Rückrunde | 23. Spieltag Anstoß 20.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Millerntor-Stadion | Hamburg

Fußball heute live im TV sehen: FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) kommt im Fernsehen

Die 2. Bundesliga ist in vollem Gange und nun ist es wieder so weit - Derbytime! In Hamburg treffen der FC St. Pauli und der HSV aufeinander, und auch wenn keine Fans im Stadion am Millerntor sein dürfen, so ist die Vorfreude groß.

Auch und gerade deswegen, weil alle Fans das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM sehen wollen, stellt sich die Frage nach der Übertragung der vollen 90 Minuten heute. Wir verraten Euch in diesem Absatz alles zu dem Spiel FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV.

Fußball heute live im TV bei Sky sehen: FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV)

Der Unterföhringer TV-Sender Sky hält die Rechte an der 2. Bundesliga in dieser Saison 2020/21. Doch heute steht ein Montagsspiel auf dem Programm, weswegen man davon ausgehen könnte, dass die Rechtelage etwas anders aussieht.

Doch dem ist nicht so, Sky bleibt auch heute am Ball. Wenn Ihr also bei FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) Fußball heute live schauen wollt, dann könnt Ihr um 20.30 Uhr die vollen 90 Minuten hier schauen.

Das einzig Wichtige vor dem Derby FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) ist, dass Ihr Kunde bei Sky seid und ein Abonnement besitzt. Sonst bleibt Euer TV-Bildschirm nämlich aus. Hier erfahrt Ihr nun die Details zum Spiel live bei Sky.

Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

der Übertragung: 20.00 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Stefan Hempel

Das Positive bei Sky ist, dass Ihr mit dem Abo (je nach Paket) auch andere Ligen und Sportarten live seht. Beispielsweise geht es am Dienstag bereits mit dem DFB-Pokal weiter.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Wird das Derby im Free-TV übertragen?

Wie sieht es denn eigentlich bei der 2. Bundesliga aus, wenn das Free-TV genannt wird? Diese Frage ist zum Leidwesen aller Zweitliga-Fans eine ziemlich bittere, denn die ganze Saison 2020/21 wird NICHT im Free-TV zu sehen sein.

Das gilt damit natürlich auch für das Fußballspiel FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute. Kein deutscher Sender hält die Rechte für eine kostenlose Übertragung im Free-TV, somit bleibt im Fernsehen einzig und allein Sky als Sender übrig.

Allerdings besteht auch die Option, die vollen 90 Minuten FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) im Internet bzw. in einem LIVE-STREAM zu sehen. Alle Infos folgen im nächsten Abschnitt.

Quelle: Getty Images

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: So seht Ihr FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) noch live

Wenn Ihr kein Kunde bei Sky seid, wisst, dass im Free-TV FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) nicht zu sehen ist und auch jede andere Option (LIVE-TICKER oder Highlights) keine Rolle spielt, dann bleibt einzig und allein der LIVE-STREAM zur 2. Bundesliga heute Abend.

Im Netz gibt es genau zwei Optionen, wie das ganze Hamburg-Derby in voller Länge für Euch zu sehen ist. DAZN ist übrigens keine davon, denn der Ismaninger Streamingdienst zeigt / überträgt von der 2. Bundesliga nur die Highlights und keine ganzen Spiele.

Fußball heute im LIVE-STREAM mit Sky Go: FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV)

Ihr seid Sky-Kunde? Dann habt Ihr leichtes Spiel. FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) wird nämlich im LIVE-STREAM von Sky Go übertragen. Sky hält die Rechte an der Begegnung und stellt all seinen Kunden diese Übertragung dann auch auf dem Streamingportal Sky Go zur Verfügung.

Die Übertragung dort ist die gleiche wie im regulären Pay-TV, bedeutet: Um 20 Uhr starten die Vorberichte zu FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV). Um Zugriff zu Sky Go zu bekommen, schaut am besten in Eure Vertragsunterlagen. Dort habt Ihr einen Log-In für das Portal erhalten.

Einfach anmelden, den entsprechenden LIVE-STREAM auswählen und Fußball live genießen.

In unserem neuen TOP-Video haben wir 5⃣ schöne Treffer aus der #Stadtderby-Geschichte zusammengestellt 💥💥



Welches Tor ist euer Favorit❓



▶ https://t.co/zDS9Pb5543#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) February 27, 2021

Fußball live im Stream mit dem Sky Ticket: FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute

Der Knackpunkt bei Sky Go ist aber weiterhin, dass die vollen 90 Minuten der 2. Bundesliga zu FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) nur mit einem Abonnement zu sehen sind.

Hier schafft das Sky Ticket Abhilfe. Dieses könnt Ihr unabhängig von einem Langzeitabo bei Sky erwerben. Hier könnt Ihr direkt dorthin gelangen und die ganze Partie live sehen. Welche Vorteile das Ticket gegenüber Sky bietet, haben wir hier zusammengefasst:

Für alle Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet, ...)

Fußball heute live verpasst? DAZN zeigt die Highlights von FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV)

Wenn Ihr bei Sky nicht angemeldet seid und auch über kein Sky Ticket verfügt, dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Denn der Streamingdienst zeigt Euch zwar nicht die ganze Partie live im LIVE-STREAM, dagegen seht Ihr die besten Szenen aber nach Spielschluss auf DAZN.

Der Ismaninger Kanal hält 40 Minuten nach Ende des Derbys zwischen dem HSV und St. Pauli die Highlights für Euch parat. Diese seht Ihr mit dem DAZN-Gratismonat umsonst. Hier folgen ein paar Details zu diesem Angebot:

Gratismonat für JEDEN Neukunden: 30 Tage kostenlos streamen

Derzeit: Champions League, Bundesliga, Europa League, Handball Champions League, u.v.m.

Abokosten: 11,99 Euro (Monat) oder 119,99 Euro (Jahr) nach Ende des Probemonats

Kündigung: jederzeit möglich

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung zu FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) auf einen Blick

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Der Vorbericht zur 2. Bundesliga

Nach den Siegen der Aufstiegsrivalen VfL Bochum und Holstein Kiel steht der Hamburger SV am Montag im 105. Stadtderby beim FC St. Pauli unter Erfolgszwang. In der vergangenen Saison kosteten den HSV zwei Niederlagen gegen den Erzrivalen die Rückkehr in die Bundesliga.

Hamburg (SID) Die anderen Aufstiegskandidaten haben vorgelegt, der Stadtrivale ist in Top-Verfassung - das 105. Hamburg-Derby am Montag (20.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli könnte richtungweisend für den Hamburger SV werden. Nur mit einem Sieg am Millerntor können die Gäste die Tabellenführung zurückerobern und sich für die blamable 2:3-Niederlage vor einer Woche beim Schlusslicht Würzburger Kickers rehabilitieren.

HSV-Kapitän Tim Leibold geht zuversichtlich in das erste Hamburger Lokalderby ohne Zuschauer. "Wenn wir wieder unsere Qualität als Kollektiv auf den Platz bringen, dann sind wir für jede Mannschaft in der Liga ein undankbarer Gegner", sagte der Abwehrspieler.

Vorläufig allerdings sind die Rothosen nur noch Tabellendritter, nachdem der VfL Bochum Würzburg ungefährdet mit 3:0 besiegte und auch die Bayern-Pokal-Bezwinger von Holstein Kiel Erzgebirge Aue etwas glücklich mit 1:0 niederrangen. Die SpVgg Greuther Fürth kam bei Hannover 96 nach zweimaligem Rückstand immerhin zu einem 2:2.

Bei den Kieler Störchen richteten sich die Blicke verständlicherweise weniger auf die aktuelle Zweitliga-Tabelle als auf die Chance, erstmals seit 80 Jahren wieder im Pokalwettbewerb das Halbfinale zu erreichen. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) muss der KSV Holstein beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen antreten.

"Klar ist das ein ganz besonderes Spiel für uns, aber natürlich auch für unseren Gegner", sagte Kiels Trainer Ole Werner. Sein Bochumer Kollege Thomas Reis formulierte einen positiven Zustandsbericht: "Wir sind sehr zufrieden mit den drei Punkten gegen Würzburg. Die Jungs haben es sehr konzentriert gespielt."

Fokussiert wird auch der HSV zu Werke gehen müssen. Denn in der vergangenen Saison gingen beide Spiele gegen die "Boys in Brown" verloren. Sechs verlorene Punkte, die am Ende die Bundesliga-Rückkehr kosteten. Und sechs gewonnene Zähler für den FC St. Pauli, die ihn vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit bewahrten.

Quelle: Getty Images

Aber selbst ein souveräner Erfolg wie das 4:0 vor zwei Jahren auf dem Heiligengeistfeld wäre keine Garantie auf den HSV-Aufstieg. Seinerzeit filetierten die Gäste ihren Gegner geradezu - und konnten anschließend nur noch zwei der letzten neun Saisonspiele gewinnen, die sofortige Rückkehr in Liga ein wurde verpasst.

"Natürlich ist es kein Spiel wie jedes andere, es hat auch nicht an Brisanz verloren. Wir gehen auf jeden Fall mit breiter Brust ins Derby", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz, der die übliche Atmosphäre allerdings vermisst: "Der letzte Funke und die Emotionalität fehlen, wenn die Fans nicht da sind."

Auch für seinen HSV-Kollegen Daniel Thioune ist die Partie alles andere als Alltag: "Es gibt nicht nur drei Punkte zu verdienen, sondern es geht auch um die Nummer eins in der Stadt. Wir haben die Favoritenrolle, auch wenn Derbys ja ihre eigenen Gesetze haben."

Diesmal ist das Stadtderby auch das Duell der beiden Torjäger Simon Terodde und Guido Burgstaller. Für HSV-Knipser Terodde spricht die Quote von 19 Saisontoren in 22 Spielen, für den von Schalke 04 verpflichteten Österreicher das Momentum. Denn seit sich der 31-Jährige von einer Operation im Bauchraum erholt hat, gelangen ihm acht Treffer in sieben Partien hintereinander.

Burgstaller trug mit dieser Erfolgsserie maßgeblich dazu bei, dass St. Pauli mit sechs Siegen aus sieben Begegnungen vorerst Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen konnte. "Bei uns funktioniert das ganze Paket gut. Ich bekomme meine Chancen und die verwerte ich Gott sei Dank", sagte der Ex-Nationalspieler dazu gelassen im Interview mit der Hamburger Morgenpost.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die letzten 5 Duelle