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Schottland Premier League
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St. Mirren gegen Rangers heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr St. Mirren gegen die Rangers heute live in der Premiership sehen könnt.

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Spielvorschau

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Schottland Premier League - Spielwoche 13
The SMISA Stadium

Die Rangers reisen zum Scottish-Premiership-Spiel gegen St. Mirren ins The SMISA Stadium in Paisley. Derek McInnes will den Schwung seiner Mannschaft beibehalten.

Die Rangers sind in starker Form: Sie stehen auf Platz zwei der Premiership-Tabelle und sind seit elf Spielen ungeschlagen. Nach einem schwierigen Start in seine Amtszeit hat McInnes die Mannschaft deutlich stabilisiert. Zwei Siege in aufeinanderfolgenden Old-Firm-Derbys haben das wachsende Selbstvertrauen bei den Rangers weiter gestärkt.

Der Platz im Finale des schottischen Ligapokals ist bereits gesichert. Das verstärkt den Eindruck, dass die Rangers in dieser Saison etwas Bedeutendes erreichen können. Aus ihrer Sicht ist das Titelrennen noch völlig offen.

St. Mirren steht auf Platz acht und hat zuletzt eine schwierige Phase erlebt. Mitte Oktober gab es eine 0:5-Niederlage gegen Hearts, am 31. Oktober folgte eine weitere Niederlage gegen Motherwell. Craig McLeishs Mannschaft sucht weiterhin nach Konstanz.

In dieser Phase gelang St. Mirren allerdings auch ein Sieg gegen Dundee FC und ein Unentschieden gegen Hibernian. Kampfgeist ist also vorhanden. Der Heimvorteil im The SMISA Stadium bietet der Mannschaft die Chance, den Rangers Probleme zu bereiten.

Die Rangers haben die letzten drei Duelle der beiden Teams gewonnen, darunter ein 5:1 im Ligapokal zu Beginn dieser Saison. St. Mirren muss noch mehr aufbieten, um diesen Trend zu ändern.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um dieses Premiership-Duell live zu verfolgen.

Team-News und Kader

St. Mirren vs Rangers Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. McLeish

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