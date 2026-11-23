So seht Ihr St. Louis City gegen Los Angeles FC mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 23. Nov. 2026 - 20:00 Energizer Park

St. Louis City empfängt Los Angeles FC im Energizer Park zu einem MLS-Duell zweier Teams aus der Western Conference.

Die Gastgeber zeigten zuletzt wechselhafte Leistungen. Das Team von Yoann Damet gewann am 8. November mit 1:0 bei Houston Dynamo, hatte zuvor aber drei MLS-Spiele in Folge verloren.

Vor dem Sieg in Houston unterlag St. Louis gegen San Diego, Portland und Real Salt Lake. Im US Open Cup kam das Team zudem nach einem torlosen Unentschieden gegen Columbus Crew weiter.

Auch beim LAFC gibt es Fragezeichen. Das Team von Xavi Tamarit verlor sein jüngstes Spiel gegen Seattle Sounders mit 1:2, nachdem es zuvor bei Minnesota United mit 1:3 unterlegen war.

Dass die Gäste Tore erzielen können, haben sie allerdings gezeigt. Im Oktober spielten sie 2:2 gegen LA Galaxy und besiegten Austin FC mit 3:1.

Auch der direkte Vergleich gibt St. Louis Anlass zur Zuversicht. Im Mai gewann das Team zu Hause mit 2:1 gegen den LAFC. Es war der einzige Sieg einer der beiden Mannschaften in einer ansonsten eher zugunsten der Kalifornier verlaufenen Serie.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, einschließlich der aktuellen Informationen zur Übertragung.

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