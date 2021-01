St. Etienne gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Ligue 1 übertragen

Mauricio Pochettino ist neuer PSG-Trainer und damit der Nachfolger von Thomas Tuchel. Der Deutsche wurde überraschend nach einem 4:0 Sieg über Straßburg kurz vor Weihnachten entlassen. St. Etienne gegen Paris, Pflichtspiel Nummer eins unter Pochettino, wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Nach 17 Spieltagen steht PSG "nur" auf dem dritten Tabellenplatz, allerdings hat man lediglich einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer . Der heutige Gastgeber geht als klarer Außenseiter in die Partie, St. Etienne hat nur 18 Punkte auf dem Konto und belegt dementsprechend Rang 14.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo St. Etienne gegen PSG ( ) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Alle Fans von St. Etienne und PSG und des französischen Fußballs dürfen sich freuen, denn der Streamingdienst DAZN hat sich die Ligue-1-Übertragungsrechte gesichert und zeigt das Topspiel live und exklusiv. Auf DAZN bekommt Ihr zudem auch die beiden französischen Pokalwettbewerbe zu sehen, Ihr werdet also kein Spiel von Pochettino, Neymar, Mbappe und Co. in dieser Saison verpassen.

🎙 Mauricio Pochettino: "I know what Paris stands for. Santa Claus was generous with me to get me back here."

