SSC Neapel vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Napoli empfängt im Achtelfinalhinspiel der Champions League den FC Barcelona. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung in TV und im LIVE-STREAM

Die ersten vier Hinspielduelle im Achtelfinale der sind in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen . Nun geht es nicht minder spektakulär weiter: In einer mit Spannung erwarteten Paarung empfängt die am Dienstagabend den . Anpfiff im Stadio San Polo ist um 21 Uhr .

Gastgeber Napoli setzte sich in der Vorrunde der Königsklasse in der anspruchsvollen Gruppe E durch. Die Partenopei ließen Red Bull Salzburg und hinter sich und landeten mit zwölf Punkten nur einen Zähler hinter Titelverteidiger FC Liverpool , der Rang eins belegte.

Auch Barca hatte zu Beginn der Hauptrunde des Wettbewerbs nicht wirklich Losglück und bekam es mit Borussia Dortmund, Napolis Serie-A-Rivale Inter Mailand und Slavia Prag zu tun . Die Katalanen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich am Ende souverän mit 14 Punkten den Spitzenplatz .

Das Aufeinandertreffen zwischen der SSC Neapel und dem FC Barcelona in der Runde der letzten 16 der Champions League - in diesem Artikel liefern wir alle Informationen zur Übertragung des Krachers in TV und LIVE-Stream. Neben weiteren wissenswerten Fakten gibt es außerdem kurz vor dem Spiel die Aufstellungen.

SSC Neapel vs. FC Barcelona: Die Daten zum Hinspiel in der Champions League

Duell SSC Neapel vs. FC Barcelona Datum Di., 25. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Stadio San Paolo , Neapel Zuschauer 54.726 Plätze

SSC Neapel vs. FC Barcelona: Die Champions League heute live im TV sehen - geht das?

Napoli empfängt Barca: Ein Spiel, das viele Fans nur zu gerne live im TV verfolgen möchten. Allerdings ist das in diesem Fall nicht möglich. Aus dem Free-TV ist die Champions League bereits seit geraumer Zeit verschwunden. Pay-TVSender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Rechte an den Übertragungen und mithilfe eines Picking-Systems haben sie festgelegt, wer welche Partien zeigen darf.

Im Fall von Barcelonas Gastspiel in Süditalien bedeutet dies: Die vollen 90 Minuten werden am Dienstagabend einzig im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sein. Sky überträgt die Begegnung nur ausschnittweise im Rahmen seiner Konferenz zusammen mit dem Parallelspiel FC Chelsea gegen den FC Bayern München .

Wie das mit dem LIVE-STREAM bei DAZN funktioniert, das erläutern wir im kommenden Abschnitt.

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM schauen: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Wie oben erwähnt benötigt Ihr einen LIVE-STREAM von DAZN, um das komplette Duell zwischen Napoli und Barca schauen zu können.

Napoli vs. Barcelona heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

DAZN übertragt die Begegnung ab 20.45 Uhr live. Einzige Voraussetzung für das Abrufen des LIVE-STREAMS ist ein Abonnement des Streamingdienstes aus Ismaning. Solltet Ihr noch keines haben, winkt Euch sogar der kostenlose Genuss des sportlichen Leckerbissens.

DAZN ist seit vergangener Saison einer der Rechteinhaber an den Partien der UEFA Champions League und zeigt eine Vielzahl an Spielen aus der Königsklasse live und in voller Länge. Alle Informationen zur Übertragung von Napoli vs. FC Barcelona auf einen Blick:

Wir haben also gelernt: Napolis Auftritt gegen Barcelona gibt es komplett einzig auf DAZN. Wie aber könnt Ihr Euch das Spiel kostenlos anschauen?

Hier kommt der Gratismonat ins Spiel. DAZN gibt jedem Neukunden die Möglichkeit, sein Angebot einem Monat lang kostenlos zu testen. Während dieser 30-tägigen Schnupperphase fallen zunächst keine Gebühren an und das Angebot DAZNs kann ausgiebig geprüft werden.

Als Abonnent ist man bei DAZN aber keineswegs auf einen Sport oder gar einen Wettbewerb limitiert. Wer heute Napoli gegen Barca schaut, kann genauso morgen die Spiele der , Matches der , , oder auch der Bundesliga verfolgen. Andere Sportarten wie Boxen, Tennis, Handball und Motorsport sind zudem ebenso im Programm wie die US-Top-Ligen NBA, NFL und NHL.

Kündigt Ihr das Abo nicht vor Ablauf des Gratismonats, verlängert es sich automatisch und für 11,99 Euro seid ihr DAZN-Kunde. Eine Möglichkeit, den Preis noch weiter zu senken, ist das Jahres-Abo: Es kostet 119,99 und man spart auf zwölf Monate gerechnet knapp 24 Euro. Es ist jederzeit möglich, das Abonnement bei DAZN zum Ende eines Monats zu kündigen.

Ihr wollt Euch bei DAZN registrieren? Dann folgt einfach diesem Link!

In den gängigen Stores steht die DAZN-App zum Download bereit:

SSC Neapel vs Barcelona im LIVE-STREAM: Gibt es noch offene Fragen zu DAZN?

SSC Neapel vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

In welchen Formationen und in welchen Besetzungen schicken Gennaro Gattuso und Quique Setien ihren Mannschaften auf den Rasen des alt-ehrwürdigen San Paolo?

Hier erfahrt Ihr es eine Stunde vor dem Anpfiff.

FC Barcelona bei der SSC Neapel: Das Spiel im LIVE-TICKER

Wer keine Gelegenheit hat, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen, aber dennoch auf der Höhe des Geschehens bleiben möchte, der sollte den LIVE-TICKER von Goal anschmeißen.

Rund eine halbe Stunde vor dem Anstoß geht es los und ihr werdet fortan mit allen wichtigen Personalien und Aktionen versorgt. Mit diesem Link gelangt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER .

