Lille-Präsident bestätigt: SSC Neapel will 80 Millionen Euro für Nicolas Pepe zahlen

Nicolas Pepe war wochenlang beim FC Bayern ein Thema. Napoli drückt nun im Transferpoker auf das Gaspedal.

Serie-A-Gigant ist als nächster Klub bereit, die geforderten 80 Millionen Euro für Lille-Angreifer Nicolas Pepe zu bezahlen. Dies bestätigte Lille-Präsident Gerard Lopez.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Wir haben Angebote von vier europäischen Top-Klubs vorliegen. (Napoli-Boss, Anm. d. Red.) De Laurentiis hat das geforderte Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro abgegeben. Jetzt liegt es am Spieler, wem er sich anschließen will", sagte Lopez im Gespräch mit der italienischen Zeitung Tuttosport.

Demnach haben die die Partenopei, der FC Liverpool, und noch ein weiterer Klub Offerten für den Nationalspieler der Elfenbeinküste abgegeben. Außerdem wurde Pepe mit Ligue-1-Meister PSG und PL-Klub Everton in Verbindung gebracht.

Lille-Präsident: Entscheidung bei Pepe in der nächsten Woche

"Er muss jetzt die Entscheidung auf Basis der Angebote treffen, die er uns sein Berater erhalten haben. Am Montag kommt Pepe aus dem Urlaub zurück und dann sollte bis Mitte der Woche eine Entscheidung fallen", so Lopez weiter. Man habe mit dem Offensivspieler in der vergangenen Saison ausgemacht, dass man ihn in diesem Transferfenster ziehen lassen werde.

In der vergangenen Spielzeit traf der 24-jährige Flügelflitzer wettbewerbsübergreifend 23-mal. Sein Kontrakt in Lille läuft noch bis Sommer 2022.