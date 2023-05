SSC Neapel: Ein Toter und Verletzte nach Meister-Party

Napoli wurde am Donnerstag erstmals seit 33 Jahren wieder Meister. Der Tod eines Fans überschattete die Feierlichkeiten.

WAS IST PASSIERT? Die Feierlichkeiten für den errungenen Scudetto der SSC Neapel sind vom Tod eines Fußballfans überschattet worden. In der Nacht der Meister-Party starb in Neapel laut Polizeiangaben ein 26-jähriger Mann im Krankenhaus wegen der Folgen einer Schussverletzung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Drei weitere Personen wurden durch Schüsse verletzt, drei andere mussten wegen Verletzungen durch Böller und Feuerwerkskörpern an den Händen behandelt werden.

Die SSC Neapel hatte mit einem 1:1 bei Udinese Calcio nach 33 Jahren wieder den Meistertitel in Italien erobert. In Udine mussten nach dem Schlusspfiff acht Fans medizinisch versorgt werden.

Zudem wurden einige Fans von Napoli, die nach Schlusspfiff das Spielfeld gestürmt hatten, von Fans des Gegners angegriffen. Udine-Anhänger traktierten diese mit Schlägen und nahmen dabei auch Gürtel zu Hilfe.