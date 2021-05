SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Die Saison 2020/21 der 3. Liga befindet sich auf der Schlussgeraden! Am heutigen Samstag, 15. Mai, empfängt die SpVgg Unterhaching am 37. Spieltag Hansa Rostock. Das Spiel wird um 14 Uhr im Alpenbauer Sportpark angepfiffen.

Für das Heimteam ist die Saison bereits gelaufen, Unterhaching steht schon als erster Absteiger fest. In die andere Richtung, in die 2. Bundesliga, zieht es dagegen Hansa Rostock. Das Team von Trainer Jens Härtel liegt als Tabellenzweiter aussichtsreich im Rennen.

Die Situation an der Tabellenspitze ist aber sehr eng. Tabellenführer ist Dynamo Dresden mit 69 Punkten, es folgen eben Rostock (67), 1860 München und der FC Ingolstadt (beide 65).

Landet Rostock heute in Unterhaching den entscheidenden Sieg zum Aufstieg? Sollte Rostock heute gewinnen und die beiden bayrischen Verfolger verlieren, stünde dieser bereits am vorletzten Spieltag fest.

Die SpVgg Unterhaching empfängt in der 3. Liga Hansa Rostock. Goal liefert die Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Erstklassige Verhältnisse in der 3. Liga! Anhänger der 3. Liga können sich schon seit längerem über die Übertragungssituation der Spiele freuen. Auch in dieser Saison werden wieder alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Verantwortlich dafür sind zwei Anbieter: Magenta Sport und die ARD. Magenta Sport zeigt alle 380 Saisonspiele live als Einzelspiel, bei Parallelspielen gibt es zudem eine Konferenz.

Auf den 3. Programmen der ARD werden jeden Samstag bis zu drei Spiele live im Free-TV gezeigt. Gehört heute Unterhaching gegen Rostock zu den Livespielen im Free-TV?

An dieser Stelle folgt eine etwas enttäuschende Nachricht! Unterhaching gegen Rostock wird heute nicht live im Free-TV gezeigt. Stattdessen werden zwei andere Drittligaspiele live im frei empfangbaren TV übertragen. Das ist zum einen MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt (WDR, BR), zum anderen Viktoria Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern (SWR, SR).

Magenta Sport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt das Spiel exklusiv, geht heute mit der Übertragung von Unterhaching gegen Rostock um 13.45 Uhr auf Sendung. Die Moderation übernimmt Basti Schwele, kommentieren wird das Spiel Franz Büchner. Die Konferenz beginnt ebenfalls um 13.45 Uhr. Folgende Spiele könnt Ihr in dieser sehen:

Natürlich bietet Magenta Sport auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose App via Play Store oder App Store downloaden, und schon steht Euch Magenta Sport auf Eurem Smartphone oder Tablet zum Empfang bereit.

Auf Eurem PC ist der LIVE-STREAM über alle gängigen Browser (Firefox, Chrome, Safari, Edge) abrufbar. Mit der App könnt Ihr Magenta Sport auch auf diversen Streaming-Sticks empfangen und damit ebenfalls wie gewohnt Euren Fernseher nutzen.

Die Übertragungen von Magenta Sport (TV und LIVE-STREAM) sind in den meisten Fällen nicht kostenlos. Telekom-Kunden erhalten den Service in den ersten zwölf Monaten noch umsonst, danach müssen sie monatlich 4,95 Euro bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Für Übertragungen am heimischen TV benötigt Ihr einem Media Receiver und die MagentaTVBox.

💬 #Härtel: Es gilt, das in die Waagschale zu werfen, was uns auf den zweiten Platz geführt hat. Dann haben wir gute Chancen, in Unterhaching zu gewinnen. #hansa #3liga #UHGFCH