SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der 3. Liga

31. Spieltag in der 3. Liga: Die SpVgg Unterhaching empfängt Eintracht Braunschweig. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiels.

In der treffen zwei Top-Teams aufeinander: Sowohl die SpVgg Unterhaching als auch die Eintracht Braunschweig spielen um den Aufstieg mit. Gespielt wird im Stadion am Sportpark in Unterhaching und angestoßen wird um 20.30 Uhr.

Die Tabelle in der 3. Liga ist eng gestaffelt. Theoretische Aufstiegschancen haben noch viele Mannschaften, so auch Unterhaching und Braunschweig und das, obwohl beide Mannschaften am letzten Spieltag nicht gewinnen konnten.

Unterhaching musste an den vergangenen zwei Spieltagen zwei Niederlagen einstecken, erst gegen den FC Ingolstadt und dann gegen Preußen Münster. Die Bayern sollten sich also nicht noch einen Fehltritt erlauben, um die Chancen auf den Aufstieg nicht weiter zu verschlechtern.

Braunschweig konnte in den letzten zwei Spielen immerhin einen Sieg gegen den Halleschen FC und ein Unentschieden gegen den FC Bayern II holen.

Beide Mannschaften trennen nur ein Punkt und ein Tabellenplatz.

Wo Ihr das Spiel sehen könnt und wie die Teams auflaufen werden, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig: Das Spiel im Überblick

Spiel SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb 3. Liga, 31. Spieltag Datum 10. Juni 2020 Anstoßzeit 20.30 Uhr Ort Stadion am Sportpark, Unterhaching

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig: Läuft das Spiel im TV?

Prinzipiell werden alle Spiele der 3. Liga im TV übertragen, doch oft stellt sich die Frage, wo? Das Feld teilen sich die ARD und Magenta Sport. Für Fans erfreulich ist, dass die ARD auf ihren Lokalsendern einige Spiele kostenlos zeigt. Für Magenta dagegen muss gezahlt werden. Goal beantwortet Euch die Frage, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV sehen

Dieses Mal bleibt die ARD außen vor. Das Spiel läuft nicht im Free-TV. Damit bleibt nur Magenta Sport, um das Spiel live und in voller Länge zu sehen. Dort läuft das Spiel ab 20.30 Uhr. Bereits ab 20.15 Uhr könnt Ihr die Vorberichte sehen. Das Spiel wird von Franz Büchner kommentiert.

Um das Spiel zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Magenta Sport. Hier unterscheidet die Telekom in Vertragskunden mit Telekom-Vertrag und Neukunden ohne Vertrag. Telekom-Kunden bekommen Magenta Sport im ersten Jahr kostenlos. Anschließend kostet Magenta Sport dann 4,95 Euro. Nicht-Telekom-Kunden kommen ab 9,95 Euro in den Genuss.

Weitere Infos zu den Paketen der Telekom bekommt Ihr auf der Homepage.

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Die Konferenz im TV verfolgen

Auch in der Konferenz wird das Spiel zwischen Unterhaching und Braunschweig heute gezeigt. Hier ist wieder Magenta Sport der einzige Anbieter und auch das oben erwähnte Abonnement ist wieder notwendig. Kommentiert wird die Konferenz von Alexander Klich und Martin Piller.

In der Konferenz laufen um 20.30 Uhr folgende Spiele:

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig

FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Begegnung im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der Übertragung im TV bietet Magenta Sport auch immer einen LIVE-STREAM an. Um das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen wird wieder ein Abonnement benötigt, allerdings ist kein zusätzliches notwendig, da ein Abonnement sowohl die Übertragung im TV als auch den LIVE-STREAM abdeckt.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr per App auf Eurem Smartphone und Tablet sehen, oder Eurem Laptop über die Webseite von Magenta Sport. Dort seht Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig natürlich auch in voller Länge und live, denn es handelt sich um dasselbe Programm wie im TV.

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig heute verfolgen: Live dabei mit dem LIVE-TICKER von GOAL

Kostenlos, aber trotzdem aktuell, ist der LIVE-TICKER von Goal zur Partie zwischen Unterhaching und Braunschweig. Damit verpasst Ihr keine Aktionen des Spiels und erhaltet zusätzlich nützliche Statistiken und Analysen zur Partie. Ein Angebot das alle Fans wahrnehmen sollten.

SpVgg Unterhaching vs. Eintracht Braunschweig heute verfolgen: Die Aufstellungen der Teams

Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr hier sehen, wie die zwei Teams auflaufen werden.