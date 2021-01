SpVgg Unterhaching gegen den SC Verl: Alles zur Übertragung der 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER und den Aufstellungen

Im Nachholspiel vom 9. Spieltag empfängt Unterhaching den SC Verl. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es hier im Artikel.

Der SC Verl mischt nach gut einem Drittel der Saison immer noch oben in der Tabelle der mit. Obwohl die Nordrhein-Westfalen in den letzten drei Ligaspielen nicht mehr gewinnen konnten, haben sie dennoch den Kontakt zur Spitze gehalten. Im Januar stehen neben den fünf planmäßigen auch zwei Nachholspiele für die Verler an. Sollten sie diese erfolgreich bestreiten, winkt sogar der Sprung bis auf einen Aufstiegsplatz.

Die Spielvereinigung Unterhaching konnte ihre Bilanz zum Ende des Jahres noch etwas aufpolieren. Mit zwei Siegen gegen den und bei Waldhof Mannheim, sowie einem Unentschieden gegen den II, haben die sich die Hachinger etwas vom Tabellenende gelöst. In der Partie gegen Verl könnten sie - einen Sieg vorausgesetzt - weiter Boden gut machen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstag, 12.01.2021, um 19 Uhr im Stadion am Sportpark (Unterhaching).

Das Nachholspiel SpVgg Unterhaching gegen den SC Verl live im TV und LIVE-STREAM verfolgen? Goal verrät Euch weiter unten im Artikel wie das geht.

SpVgg Unterhaching vs. SC Verl: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag im Überblick

Wettbewerb 9. Spieltag, 3. Liga Begegnung SpVgg Unterhaching (12. Platz) - SC Verl (7. Platz) Ort Stadion am Sportpark, Unterhaching Anstoß Dienstag, 12.01.2021, 19 Uhr

SpVgg Unterhaching gegen SC Verl heute live: c im TV und LIVE-STREAM

Das Spiel der Oberbayern gegen Verl ist nicht im Free-TV empfangbar. Die dritten Sender der ARD übertragen zwar Spiele aus der 3. Liga live, doch das Nachholspiel gehört nicht dazu. Weder der Bayerische Rundfunk (BR), noch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) konnte sich die Rechte an der Begegnung sichern. Wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt, erzählen wir Euch hier.

SpVgg Unterhaching vs. SC Verl heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit MagentaSport

MagentaTV ist der Streaming-Dienst des Telekom-Konzerns. In seinem Programm MagentaSport zeigt der Kanal nicht nur die Frauen-Fußball- , die Basketball-Bundesliga und die Deutsche Eishockey Liga, sondern auch alle 308 Partien der 3. Liga live. Als Kunde der Telekom oder mit einem Abonnement kann man also alle Partien anschauen.

Habt Ihr bereits einen Vertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen, genügt eine Anmeldung bei MagentaSport und Ihr könnt die 3. Liga im ersten Jahr sogar kostenfrei erleben. Nach Ablauf der zwölf Monate verlangt der Dienstleister 4,95 Euro pro Monat für sein Sportprogramm.

Auch als Nicht-Kunde kann man MagentaSport zu Hause oder unterwegs empfangen. Dafür muss man ein Jahres- oder Monatsabonnement bei MagentaTV abschließen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 119,40 Euro (9,95 Euro monatlich) beim Jahresabo und 16,95 Euro, wenn man die monatlich Variante wählt. Alle weiteren Informationen zu den Tarifen bekommt Ihr auf der Seite von MagentaSport.

SpVgg Unterhaching gegen den SC Verl heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit MagentaSport im LIVE-STREAM

Seid Ihr also Telekom-Kunde oder habt ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr das Spiel bequem auf Eurem Smart-TV, Tablet oder Smartphone streamen. Alles was Ihr jetzt noch braucht, ist die App von MagentaSport. Diese ist für Android- und Apple-Endgeräte verfügbar. Nach der Installation könnt ihr Euch mit Euren Zugangsdaten anmelden und das gewünschte Event live verfolgen.

SpVgg Unterhaching vs. SC Verl heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit MagentaSport im TV

Mit MagentaSport kann man das Spiel also streamen. Was aber wenn man Unterhaching gegen Verl im TV anschauen möchte? Wie oben beschrieben kann man die App auch auf einem Smart-TV benutzen. Hat man kein solches Gerät zur Verfügung, kann mit einem kleinen Umweg das Bild trotzdem auf seinen großen Bildschirm bringen.

MagentaTV bietet einen eigenen Stick (es funktionieren ebenfalls Google Chromecast und Amazon Fire TV) an, den man per HDMI-Anschluss mit seinem TV verbinden und so auf MagentaSport zugreifen kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation der App auf einer Spielekonsole wie beispielsweise der Playstation. Alle Möglichkeiten zum Empfang von MagentaSport sind auf der Homepage zu finden.

SpVgg Unterhaching gegen den SC Verl heute live: Die 3. Liga bei MagentaSport im Überblick

Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

Moderation: Simon Köpfer

Kommentar: Franz Büchner

SpVgg Unterhaching vs. SC Verl: Das Nachholspiel der 3. Liga im LIVE-TICKER

Falls Ihr die Partie nicht live sehen könnt, bietet Goal Euch einen LIVE-TICKER mit dem Ihr immer auf der Höhe des Geschehens seid. Alle Tore, Karten und spielentscheidende Szenen berichten wir Euch. Hier geht´s zum Ticker!

SpVgg Unterhaching gegen den SC Verl: Die Aufstellungen

An dieser Stelle veröffentlichen wir die Aufstellungen beider Mannschaften kurz nach Bekanntwerden. Kommt also am Spieltag nochmal vorbei und informiert Euch!