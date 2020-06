SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

35. Spieltag in der 3. Liga: Unterhaching empfängt Magdeburg. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die nächste englische Woche in der steht an: Die SpVgg Unterhaching empfängt den 1. FC Magdeburg. Die Partie wird um 19 Uhr im Sportpark Unterhaching angepfiffen.

Die Hachinger können spätestens seit der 3:0 Klatsche gegen den SV Meppen die Aufstiegshoffnungen begraben. Seit sechs Spielen ist der Münchner Vorstadtklub nun ohne Sieg. Die Gäste aus Magdeburg spielten am vergangenen Spieltag immerhin 2:2 gegen den Tabellenführer II.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen, sobald diese öffentlich sind.

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Datum : 24. Juni 2020

: 24. Juni 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort: Sportpark Unterhaching

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die 3. Liga wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen. Während die ARD nur 86 Spiele übertragen darf, gibt es alle Partien der 3. Liga bei Magenta zu sehen. Goal verrät, welcher Sender heute Unterhaching gegen Magdeburg überträgt.

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV

Zuerst einmal die schlechte Nachricht: Haching gegen Magdeburg läuft leider nicht im Free-TV, da keiner der Öffentlich-rechtlichen die Partie zeigen darf. Das Spiel läuft also exklusiv und in voller Länge bei MagentaSport.

Ab 18.45 Uhr geht der Sender mit Kommentator Franz Büchner auf Sendung. Ihr könnt das Spiel aber auch in der Drittligakonferenz verfolgen, hier kommentieren Martin Piller und Alexander Klich.

Magenta ist für alle Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Danach verlangt die Telekom 4,95 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, kann den Pay-TV-Sender für 16,95 Euro monatlich abonnieren. Bei Abschluss eines Jahres-Abos zahlt Ihr lediglich 9,95 Euro im Monat.

Alle weiteren Infos findet Ihr auf der Homepage von Magenta.

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im LIVE-STREAM

Die Partie wird heute auch im LIVE-STREAM übertragen, allerdings nicht kostenlos (es sei denn, Ihr seid Neukunde bei der Telekom), da Magenta auch online die Übertragungsrechte besitzt. Über www.magentasport.de könnt Ihr das Spiel sehen – nachdem Ihr Euch eingeloggt habt. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Ihr könnt den Stream auch auf Euren Fernseher projizieren, indem Ihr den Laptop mit einem HDMI-Kabel an das TV-Gerät anschließt.

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer kein Geld für die Übertragung bezahlen möchte oder eine Ergänzung zur Berichterstattung braucht, der kann über diesen Link den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was im Sportpark Unterhaching so passiert. Außerdem liefert der Ticker interessante Statistiken zur 3. Liga – schaut mal rein!

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden!

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 9 SV Meppen 49 60:51 10 SpVgg Unterhaching 49 48:44 11 47 53:52 12 KFC Uerdingen 46 37:49 13 Viktoria Köln 44 58:66 14 1. FC Magdeburg 42 45:39 15 Hallescher FC 40 54:58

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick