Spuck-Attacke am Flughafen? Schwere Vorwürfe gegen Lamine Yamals Vater

Mounir Nasraoui, Vater von Lamine Yamal, sieht sich abermals mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Vor der Abreise zur Ballon d'Or-Gala nach London soll er für einen üblen Skandal gesorgt haben.

Wie Cronica Global, Ableger der bekannten spanischen Zeitung El Espanol, am Tag nach der Gala unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, habe Nasraoui einer Mitarbeiterin in einem Cafe am Flughafen von Barcelona in Folge eines Streits ins Gesicht gespuckt und damit eine handgreifliche Auseinandersetzung ausgelöst.

Empörte Augenzeugen sollen eingegriffen und von Nasraoui ebenfalls attackiert worden sein. Der Vater von Yamal habe sogar nach einem Stuhl gegriffen, um ihn auf die Menschen zu werfen. Letztlich musste die Flughafenpolizei eingreifen. Nasraoui habe trotz allem letztlich ohne weiteren Zwischenfälle das Flugzeug gen London betreten dürfen.

Auslöser des Streits sei nach Angaben eine Jacke gewesen, die Nasraoui in einem Bereich abgelegt haben soll, in dem dies untersagt gewesen sei. Höfliche Aufforderungen, die Jacke woanders abzulegen, habe Nasraoui ignoriert und letztlich die Mitarbeiterin angeschrien, bedroht und angespuckt.

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Sollten sich die Berichte aus Spanien bewahrheiten, würde dies durchaus ins zwielichtige Bild von Yamals Vater passen.

Lamine Yamals Vater sorgte häufig für Schlagzeilen

Als sein Filius 2025 - wie auch ein Jahr später - bei der Verleihung des Ballon d'Or leer ausgegangen war, witterte er eine Verschwörung gegen Yamal und bezeichnete die Wahl Dembeles als "größte moralische Schädigung eines Menschen". Bei der Wahl sei "etwas sehr Seltsames passiert". Schon während der Verleihung soll er sich damals über Dembele lustig gemacht haben.Im Dezember 2025 provozierte er Fans von Real Betis gestenreich, wodurch Sicherheitskräfte eingreifen mussten.

Im Sommer 2024 wurde Nasraoui nach einem lautstarken Streit mit Anwohnern in seinem Heimatviertel Rocafonda niedergestochen und schwer verletzt. Zuvor soll er von einem Balkon aus mit Wasser übergossen worden sein, wodurch es zur Eskalation kam. Er selbst wurde 2023 nach einem tätlichen Angriff auf einen Wahlkampfstand der rechtspopulistischen Partei VOX wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt.

Seine emotionalen und teils gewalttätigen Ausbrüche erklärte er mal mit der Einnahme von starken Medikamenten aufgrund einer Epilepsie-Erkrankung.

Die Rolle von Nasraoui als schlechter Verlierer nach einer Ballon d'Or-Gala übernahm am Montag immerhin nur Yamals Onkel Abdul Abdellaoui, der kein gutes Haar an Gewinner Harry Kane ließ und die Wahl scharf kritisierte.

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"Mein Neffe war unglaublich, er war der beste Spieler der Welt, das weiß jeder. Wenn du Fußball magst, gehst du Lamine zuschauen, nicht Harry Kane. Da Lamine jung ist, sagen sie immer: 'Er hat Zeit, er ist 19.' Und deswegen geben sie ihm den Award nicht. Bei Harry, der noch etwa drei Tage Fußball vor sich hat, sagen sie: 'Komm schon, wir geben ihm den Award'. (...)", sagte er bei El Chiringuito TV.

Der Vorfall um Yamals Vater Nasraoui wurde bis dato noch von keiner offiziellen Seite bestätigt. Fraglich ist, warum Nasraoui angesichts eines solchen Vorfalls überhaupt reisen oder auf freiem Fuß bleiben durfte. Für gewöhnlich hätte er eigentlich ein Flugverbot bekommen müssen, sollte sich die Szenerie tatsächlich so abgespielt haben, wie von Cronica Global suggeriert. Es bleiben also Restzweifel.



