So seht Ihr Sporting CP gegen Moreirense mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Geht auf die Website des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Liga Portugal - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 15:30 Estadio Jose Alvalade

Sporting CP empfängt Moreirense im Estádio José Alvalade in Lissabon zu einer Partie der Liga Portugal, die für die Titelambitionen der Gastgeber von großer Bedeutung ist.

Sporting CP geht mit einem neuen Trainer in dieses Spiel. Paulo Fonseca hat die Mannschaft übernommen und ist nach seinem Abschied von Lyon mitten in der Saison nach Portugal zurückgekehrt. Der Wechsel stieß beim französischen Klub auf scharfe Kritik. Fonseca übernimmt eine Mannschaft, die in der Tabelle der Liga Portugal auf Platz drei steht, und will vor den eigenen Fans sofort Akzente setzen.

Sporting CP zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Zwei Champions-League-Niederlagen in Folge gegen LASK und eine Niederlage in der Liga Portugal gegen Académico de Viseu warfen Fragen auf. Siege gegen Casa Pia und Shakhtar Donetsk haben die Lage vor dieser Ligapartie jedoch stabilisiert.

Moreirense reist als Tabellenneunter an und hat in den vergangenen Wochen genug Qualität gezeigt, um Sporting CP vor Probleme zu stellen. Die Mannschaft von Vasco Botelho da Costa gewann zwei ihrer letzten fünf Spiele. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Estrela da Amadora.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für Sporting CP, das diese Begegnung in den vergangenen Spielzeiten dominiert hat. Fonseca wird nicht weniger als drei Punkte erwarten, um seine Position im Alvalade zu festigen.

Alles, was Ihr wissen müsst, um dieses Spiel der Liga Portugal live zu sehen, erfahrt Ihr hier.

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