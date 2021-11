Am heutigen Mittwochabend (03. November 2021) tritt Besiktas Istanbul im Estádio José Alvalade XXI gegen Sporting Lissabon an.

Die Champions League-Partie wird um 21:00 Uhr angepfiffen. In der Tabelle kämpfen beide Teams um den dritten Platz. Aktuell hat dabei Sporting Lissabon die Nase vorn. Das Team von Trainer Ruben Amorim konnte das erste Duell der beiden Teams in der diesjährigen Champions League mit 4:1 für sich entscheiden.

Besiktas konnte sich bisher noch keine Punkte in der Champions League-Gruppenphase erkämpfen. Trotzdem sollte Sporting den aktuell Vierten der türkischen Süper Lig nicht unterschätzen. Mit Leuten wie Miralem Pjanic verfügt Besiktas über erfahrene Spieler, die Drucksituationen in der Champions League bereits gut kennen.

Goal liefert Euch alle nötigen Infos zur Übertragung der Partie Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul im TV und LIVE-STREAM.

Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul Wettbewerb Champions League - Gruppenphase Anpfiff 03. November - 21:00 Uhr Spielort Estádio José Alvalade XXI (Lissabon)

Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul heute live: Wie läuft die Übertragung der Champions League?

Ihr seid Euch nicht ganz schlüssig, wer denn jetzt eigentlich was von der Champions League zeigt? Kein Problem, wir bringen für Euch etwas Licht ins Dunkle.

Eines gleich vorweg, eine TV-Übertragung der Champions League gibt es nicht mehr. Einzig das Finale läuft noch im Free-TV, ansonsten wird alles nur noch per LIVE-STREAM gezeigt. Aber wer zeigt jetzt was konkret? Wollt Ihr alle Spiele der Champions League live sehen, braucht Ihr sowohl ein Abo beim Streamingdienst DAZN als auch eines bei Amazon Prime. Diese beiden teilen sich die Übertragungsrechte der Champions League, wobei der Löwenanteil der Spiele bei DAZN gezeigt wird. Nur das Top-Spiel am Dienstagabend ist bei Amazon Prime zu sehen.

Für beide Dienste müsst Ihr allerdings bezahlen. Welche Kosten genau bei Amazon Prime auf Euch zukommen, könnt Ihr hier nachlesen. Da dort wie oben beschrieben nur ein Spiel am Dienstagabend gezeigt wird, läuft die heutige Partie zwischen Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul nur bei DAZN. Was ein Abo dort kostet und was DAZN noch im Angebot hat, das könnt Ihr im nächsten Abschnitt lesen.

Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Übertragung bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt neben vielen Champions League-Spielen auch die spanische, französische und italienische Liga in voller Länge. Dazu gesellen sich noch einige Spiele der Bundesliga. Genauso kommen allerdings auch Fans anderer Sportarten auf ihre Kosten. Ihr könnt z.B. die NBA oder NFL dort sehen, sowie viele Übertragungen aus dem Kampf- oder Motorsport. Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN mit 14,99€ für das Monatsabo oder 149,99€ für das Jahresabo rechnen. Habt Ihr Euch dann bei DAZN angemeldet und ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr auf der Website dann ganz einfach alle LIVE-STREAMS verfolgen. Alles, was Ihr dafür dann noch braucht, ist natürlich ein internetfähiges Gerät. Den Link zum Anmelden findet Ihr übrigens hier.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Ab 21:00 Uhr könnt Ihr Euch bei DAZN den LIVE-STREAM des Spiels mit Kommentator Christoph Stadtler ansehen. Alternativ gibt es übrigens auch eine Konferenzschaltung mit allen Champions-League-Spielen, die an diesem Abend laufen.

Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wenn Ihr nicht direkt live dabei sein könnt, dann ist der LIVE-TICKER von Goal vielleicht etwas für Euch. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert und das natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.