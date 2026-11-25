Sporting CP gegen Manchester United: Spieldaten

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Neue Ären treffen im Flutlicht von Lissabon aufeinander

Manchester United reist zum Champions-League-Spiel gegen Sporting CP ins Estadio Jose Alvalade nach Lissabon.

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Sporting ist in Topform. Die Mannschaft von Paulo Fonseca hat ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und am Samstag Uniao Serra in der Taca de Portugal mit 4:0 besiegt.

Auch bei Schachtar Donezk gewann Sporting Anfang des Monats mit 1:0. Dieses Ergebnis erklärt mit, warum der Klub in der oberen Hälfte der Champions-League-Tabelle steht.

United blickt dagegen auf einen schmerzhaften Nachmittag zurück. Mauricio Pochettinos erstes Spiel als Trainer endete mit einer 0:4-Niederlage bei Liverpool. Leny Yoro sah dort innerhalb der ersten zehn Minuten die Rote Karte.

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Die Reise nach Portugal bietet eine schnelle Gelegenheit zur Reaktion. United besiegte Roma Anfang des Monats in diesem Wettbewerb mit 3:2, hat in den letzten fünf Spielen aber 15 Gegentore kassiert.

Pochettino muss nun eine Mannschaft stabilisieren, die in der Champions League auf Platz 17 steht und in der Premier League tief im Abstiegskampf steckt. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

Spieler im Fokus

Sporting CP: Luis Suarez ist mit neun Treffern der beste Torschütze. Issa Doumbia, Geny Catamo und Rodrigo Zalazar haben jeweils zweimal getroffen. Ivan Fresneda führt die Vorlagenliste mit vier Assists an. Die Torhüter Kaique Pereira und Rui Silva blieben zusammen viermal ohne Gegentor.

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Manchester United: Matheus Cunha ist mit drei Treffern der beste Torschütze. Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee und Bryan Mbeumo folgen mit jeweils zwei Toren. Bruno Fernandes und Patrick Dorgu sind die besten Vorlagengeber und kamen in den letzten zehn Spielen auf jeweils zwei Assists.

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