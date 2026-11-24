Sporting CP gegen Manchester United: Spieldaten

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Neue Ären treffen in Lissabon aufeinander

Manchester United reist zum Champions-League-Duell mit Sporting CP im Estadio Jose Alvalade nach Lissabon.

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Sporting geht in hervorragender Verfassung in die Partie. Die Mannschaft von Paulo Fonseca hat ihre jüngsten fünf Spiele allesamt gewonnen und am Samstag Uniao Serra in der Taca de Portugal mit 4:0 besiegt.

Anfang des Monats gewann Sporting zudem mit 1:0 bei Schachtar Donezk. Dieses Ergebnis trägt dazu bei, dass der Klub in der oberen Hälfte der Champions-League-Tabelle steht.

United hat dagegen einen schmerzhaften Nachmittag hinter sich. Mauricio Pochettinos erstes Spiel als Trainer endete mit einer 0:4-Niederlage bei Liverpool. Leny Yoro sah dort bereits in den ersten zehn Minuten die Rote Karte.

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Die Reise nach Portugal bietet die Gelegenheit zu einer schnellen Reaktion. United gewann Anfang des Monats in diesem Wettbewerb mit 3:2 gegen Roma, hat in den letzten fünf Spielen aber 15 Gegentore kassiert.

Pochettino muss nun eine Mannschaft stabilisieren, die in der Champions-League-Tabelle auf Platz 17 steht und tief im Abstiegskampf der Premier League steckt. Hier gibt es alle Informationen dazu, wie sich die Partie verfolgen lässt.

Personal und Kader

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Direkter Vergleich

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