So sehen Sie Sporting CP gegen Manchester United mit einem VPN

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website des Rechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Manchester United reist am Mittwochabend zum Champions-League-Spiel gegen Sporting CP ins Estadio Jose Alvalade nach Lissabon.

Sporting ist in hervorragender Form. Die Mannschaft von Paulo Fonseca hat ihre vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, darunter am vergangenen Wochenende ein 4:0 gegen Uniao Serra in der Taca de Portugal und auswärts ein 1:0 bei Schachtar Donezk im Europapokal.

United reist in deutlich schlechterer Verfassung an. Mauricio Pochettinos erstes Spiel als Trainer endete mit einer 0:4-Niederlage bei Liverpool. Zuvor hatte das Team gegen Chelsea und Bournemouth verloren und sich von Aston Villa in einem turbulenten Spiel 4:4 getrennt.

Die Gastgeber aus Lissabon präsentierten sich defensiv stark und kassierten in ihren vergangenen fünf Partien nur ein Gegentor. United ließ im selben Zeitraum 15 Treffer zu.

Für die Gäste gibt es allerdings einen Lichtblick im Europapokal: Anfang des Monats schlugen sie die Roma mit 3:2. Pochettino wird eine ähnliche Leistung brauchen, um an diesem schwierigen Abend in Portugal etwas mitzunehmen.

Hier finden Sie alle Informationen zur Anstoßzeit, zum TV-Sender und zu den Livestream-Möglichkeiten.

Offizielle Angaben zur TV-Übertragung und zum Livestream von Sporting CP gegen Manchester United liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Übertragungsinformationen bestätigt sind.

Personal und Kader