So sehen Sie Sporting Charleroi gegen St. Truiden mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 10:00 Stade du Pays de Charleroi

Sporting Charleroi empfängt St. Truiden im Stade du Pays de Charleroi zu einem Spiel der ersten belgischen Liga. Beide Teams gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie.

Charleroi präsentiert sich unter Mario Kohnen in ordentlicher Verfassung und hat drei seiner letzten vier Ligaspiele gewonnen. Der deutlichste jüngste Erfolg war ein 5:1-Auswärtssieg gegen Westerlo am 7. November. Vor der Partie steht Charleroi auf Tabellenplatz vier.

Das von Jonas De Roeck trainierte St. Truiden liegt auf Platz zwölf und hat eine wechselhaftere Phase hinter sich. Zu den letzten fünf Pflichtspielen gehörten auch Partien in der Conference League, was die Mannschaft zusätzlich fordert.

Im jüngsten Spiel besiegten die Gäste Zulte Waregem mit 4:1. Die beiden Ligapleiten gegen OH Leuven und Club Brugge zuvor zeigen jedoch, wie unbeständig sie in dieser Saison auf nationaler Ebene waren.

Charlerois Heimstärke war bislang ein Pluspunkt. Diesen Vorteil will die Mannschaft gegen St. Truiden nutzen, das Liga und Europapokal unter einen Hut bringen muss.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Sporting Charleroi gegen St. Truiden wissen müssen.

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