So lässt sich Sporting Charleroi gegen SK Beveren mit einem VPN verfolgen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 14:45 Stade du Pays de Charleroi

Sporting Charleroi empfängt SK Beveren im Stade du Pays de Charleroi zu einem Spiel der First Division A, in dem ein Team aus den Top Drei auf eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld trifft.

Das von Mario Kohnen trainierte Charleroi steht auf Platz drei. Zuletzt spielte die Mannschaft am 21. November 2:2 gegen St.Truiden. Zuvor hatte sie auswärts mit 5:1 gegen Westerlo und zu Hause mit 5:2 gegen RAAL La Louviere gewonnen.

Mit dieser Offensivform erzielte Charleroi in den letzten fünf Spielen 13 Tore. Die 0:3-Niederlage gegen Royal Antwerp am 24. Oktober ist der einzige deutliche Makel in dieser Serie.

Das von Tim Bakens betreute Beveren steht auf Platz zehn und reist mit neuem Selbstvertrauen an. Am 22. November gewann die Mannschaft mit 1:0 bei Gent und feierte damit ihren ersten Ligasieg nach zwei Niederlagen in Folge gegen Standard Lüttich und Union St.Gilloise.

Beveren war in dieser Saison schwer einzuschätzen. Das turbulente 4:4 gegen Westerlo Ende Oktober zeigte, dass die Mannschaft Tore erzielen kann. Allerdings ließ ihre Defensive auch viele Gegentreffer zu.

Charleroi wird sich gute Chancen ausrechnen, seine starke Tabellenposition mit einem weiteren guten Ergebnis zu Hause zu untermauern. Beveren will zeigen, dass der Sieg gegen Gent kein einmaliger Erfolg war.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel verfolgen können, sowie den aktuellen Stand zu Übertragung, Teamnews, Form und direktem Vergleich.

Angaben zum offiziellen TV-Sender und Live-Stream für Sporting Charleroi gegen SK Beveren liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die Übertragungsinformationen bestätigt sind.

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