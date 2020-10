Sportdirektor Michael Zorc über BVB-Zeit von Ciro Immobile: "Schwierige Phase"

Beim BVB wurde Ciro Immobile nicht glücklich und ging nach einem Jahr wieder. Das lag laut Michael Zorc auch an den schwierigen Begleitumständen.

Michael Zorc, Sportdirektor von , hat auf das Jahr von Ciro Immobile bei den Schwarz-Gelben zurückgeblickt und die schwachen Leistungen der Borussia zur damaligen Zeit als Grund für das Scheitern des Italieners herausgestellt. "Ciro kam während einer schwierigen Phase zu uns", sagte Zorc Sport1.

Zur Saison 2014/15 wechselte Immobile als Torschützenkönig der zum BVB, doch dort tat er sich schwer. "Wir haben uns in einem Umbruch befunden und standen zwischenzeitlich sogar auf dem letzten Platz", sagte Zorc. In der letzten Saison unter Trainer Jürgen Klopp waren die Dortmunder zur Winterpause in akuter Abstiegsgefahr und rappelten sich erst im zweiten Saisonteil wieder auf.

Zorc: "Getroffen wie ein Wilder"

Nach einem Zwischenstopp in Sevilla landete Immobile in Rom bei Lazio, wo er 126 Tore in 181 Pflichtspielen machte. "Dass er Tore schießen kann, war uns schon immer klar", zeigte sich Zorc nicht sonderlich überrascht, da Immobile schließlich auch als Torschützenkönig zum BVB gekommen war. "Er hatte zu jener Zeit schon getroffen wie ein Wilder", merkte der BVB-Sportdirektor an.

