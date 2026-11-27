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Wann ist Anstoß bei Hertha BSC gegen den Karlsruher SC?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 07:00 Olympiastadion

Hertha BSC empfängt den Karlsruher SC im Berliner Olympiastadion zum Spiel der 2. Bundesliga. Der Spitzenreiter trifft auf einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Die Berliner treten mit breiter Brust an. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl 4:0 bei Energie Cottbus und holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen fünf Siege.

Eine Schlüsselrolle spielt Innenverteidiger Linus Gechter. Der 22-Jährige stand in allen bisherigen Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Platz und weckt Interesse bei Borussia Dortmund. Leitl will davon nichts wissen und kündigte an, für einen Verbleib des Eigengewächses zu kämpfen.

Der Karlsruher SC kommt mit gemischten Gefühlen nach Berlin. Das jüngste Spiel bei Osnabrück endete 0:0, zuvor setzte es eine Niederlage in Bochum.

Trainer Maximilian Senft hat zudem ein Personalthema zu klären. Offensivspieler Louey Ben Farhat, im Sommer vom SC Freiburg verpflichtet und an den KSC zurückgeliehen, kam in dieser Saison bislang nicht über eine Nebenrolle hinaus.

Die Ausgangslage ist klar verteilt: Hertha will den Vorsprung an der Spitze verteidigen, Karlsruhe braucht Punkte gegen den Abstiegskampf. Hier siehst du, wo das Spiel live übertragen wird.

Was war in dieser Woche bei Hertha BSC und dem Karlsruher SC los?

Hertha BSC gewann alle fünf zurückliegenden Pflichtspiele und erzielte dabei zwölf Tore bei nur einem Gegentreffer. Zuletzt gelang ein 4:0 bei Energie Cottbus. Zuvor siegten die Berliner 2:1 gegen den VfL Wolfsburg und 3:0 in Kaiserslautern. Viermal blieb Hertha ohne Gegentor.

Der Karlsruher SC kommt auf einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen bei 5:12 Toren. Zuletzt trennte sich der KSC 0:0 von Osnabrück. Beim 1:6 gegen Magdeburg gab es die höchste Niederlage der Serie, in Heidenheim gelang ein 2:1.

Wie stellen Hertha BSC und der Karlsruher SC auf?

In welcher Form sind Hertha BSC und der Karlsruher SC?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Hertha BSC und der Karlsruher SC in der Tabelle?